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Bir YouTuber Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize’deki Evini Gezmek İstedi, Askerler ise Kibarca İçeriye Almadı

Bir YouTuber Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize’deki Evini Gezmek İstedi, Askerler ise Kibarca İçeriye Almadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 10:32

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Bir YouTuber, otostopla Türkiye turundayken rotası Rize olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da evini gezmek istedi. Evin konumuna ulaşan YouTuber ne görüntü alabildi ne de umduğu gibi evi gezebildi.

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Evin güvenliği uzun namlulu silah taşıyan askerler tarafından sağlanıyordu.

Evin güvenliği uzun namlulu silah taşıyan askerler tarafından sağlanıyordu.

İçerik üreticisini gören askerlerden biri kapıya gelerek kibar bir dille kendisini içeriye alamayacağını anlattı.

İçerik üreticisini gören askerlerden biri kapıya gelerek kibar bir dille kendisini içeriye alamayacağını anlattı.

İşte detaylar 👇

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