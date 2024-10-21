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İstanbul’un Kiralık Evleri Şaşırtmaya Devam Ediyor: Harabe Bodrum Kata 8 Bin TL Kira İsteyen Ev Sahibi

İstanbul’un Kiralık Evleri Şaşırtmaya Devam Ediyor: Harabe Bodrum Kata 8 Bin TL Kira İsteyen Ev Sahibi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 09:34

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Son yıllarda ev kiralarındaki artışla birlikte ilana dahi verilmemesi gereken evleri sitelerde görür olduk. Depo, bodrum kat, yıkık-dökük ne varsa en az 5 bin TL’den başlıyor. @cemlikvlg adlı içerik üreticisi de bunlardan birine gezmeye gitti.

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Esenler’de 8 bin 500 TL istenen bodrum kattaki dairenin banyosu gördüğünüz gibiydi.

Esenler’de 8 bin 500 TL istenen bodrum kattaki dairenin banyosu gördüğünüz gibiydi.

Mutfak ve odalar ise bir nebze daha toplu duruyordu. Siz bu kirayı verir miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

Mutfak ve odalar ise bir nebze daha toplu duruyordu. Siz bu kirayı verir miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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Osman Elmallı

bu tür evlerin kiralanması yasaklanmalı devlet el atmalı bunlara