İstanbul’un Kiralık Evleri Şaşırtmaya Devam Ediyor: Harabe Bodrum Kata 8 Bin TL Kira İsteyen Ev Sahibi

Son yıllarda ev kiralarındaki artışla birlikte ilana dahi verilmemesi gereken evleri sitelerde görür olduk. Depo, bodrum kat, yıkık-dökük ne varsa en az 5 bin TL’den başlıyor. @cemlikvlg adlı içerik üreticisi de bunlardan birine gezmeye gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esenler’de 8 bin 500 TL istenen bodrum kattaki dairenin banyosu gördüğünüz gibiydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mutfak ve odalar ise bir nebze daha toplu duruyordu. Siz bu kirayı verir miydiniz? Yorumlarda buluşalım!
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
bu tür evlerin kiralanması yasaklanmalı devlet el atmalı bunlara