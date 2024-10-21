İstanbul’un Kiralık Evleri Şaşırtmaya Devam Ediyor: Harabe Bodrum Kata 8 Bin TL Kira İsteyen Ev Sahibi

Son yıllarda ev kiralarındaki artışla birlikte ilana dahi verilmemesi gereken evleri sitelerde görür olduk. Depo, bodrum kat, yıkık-dökük ne varsa en az 5 bin TL’den başlıyor. @cemlikvlg adlı içerik üreticisi de bunlardan birine gezmeye gitti.