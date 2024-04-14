AK Partili Şebnem Bursalı’dan ‘Istakoz’ Savunması: “İstanbul ve Antalya’daki Faciaları Unutturma Çabası!”
AK Partili Şebnem Bursalı’dan ‘Istakoz’ Savunması: “İstanbul ve Antalya’daki Faciaları Unutturma Çabası!”
AK Parti’nin İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın, Instagram hesabından paylaştığı 'Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz' görseli AK Partililerin de muhalefet tarafının da halkın da büyük tepkisine neden olmuştu. Büyük tepkiler sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Milletvekili Şebnem Bursalı, yapılanların İstanbul Beşiktaş’taki patlama ve Antalya’daki teleferik faciasının unutturulma çabasını olduğunu iddia etti!
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AK Parti İzmir Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, Instagram hesabından, Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozun fotoğrafını paylaştı.
Bursalı’nın bu paylaşımına hem Ak Parti tarafından hem muhalefet tarafından hem de halk tarafından büyük tepkiler oluştu.
Şebnem Bursalı’da oluşan büyük tepki sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.
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