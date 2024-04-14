AK Partili Şebnem Bursalı’dan ‘Istakoz’ Savunması: “İstanbul ve Antalya’daki Faciaları Unutturma Çabası!”

AK Parti’nin İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın, Instagram hesabından paylaştığı 'Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz' görseli AK Partililerin de muhalefet tarafının da halkın da büyük tepkisine neden olmuştu. Büyük tepkiler sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Milletvekili Şebnem Bursalı, yapılanların İstanbul Beşiktaş’taki patlama ve Antalya’daki teleferik faciasının unutturulma çabasını olduğunu iddia etti!