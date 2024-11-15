İstanbul’da Biberonuna Tiner Konulan 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti: Anne Tutuklandı, Baba Serbest!

İstanbul’da yaşanan korkunç olayın detayları ortaya çıktı. Evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek, biberonuna konulan tiner sebebiyle zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan anne tutuklandı, baba ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Anne ifadesinde, sahipsiz kaldığı için bunalıma girdiğini ve bu sebeple çocuğunu öldürmek istediğini söyledi.