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İstanbul’da Biberonuna Tiner Konulan 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti: Anne Tutuklandı, Baba Serbest!

İstanbul’da Biberonuna Tiner Konulan 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti: Anne Tutuklandı, Baba Serbest!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.11.2024 - 13:21

İstanbul’da yaşanan korkunç olayın detayları ortaya çıktı. Evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek, biberonuna konulan tiner sebebiyle zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan anne tutuklandı, baba ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Anne ifadesinde, sahipsiz kaldığı için bunalıma girdiğini ve bu sebeple çocuğunu öldürmek istediğini söyledi.

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Ekol TV’den Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, 26 Eylül’de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek, yaşam mücadelesini kaybetti ve 14 Kasım’da vefat etti.

Ekol TV’den Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, 26 Eylül’de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek, yaşam mücadelesini kaybetti ve 14 Kasım’da vefat etti.

Kimyasal zehirlenme nedeniyle tedavi altına alınan talihsiz çocuğun, biberonuna tiner koyulduğu tespit edilmişti.

Kimyasal zehirlenme nedeniyle tedavi altına alınan talihsiz çocuğun, biberonuna tiner koyulduğu tespit edilmişti.

Polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada, evlilik dışı dünyaya gelen Yunus Emre Çiçek’in annesinin, bunalıma girdiği için bebeğin biberonuna tiner kattığı ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada, evlilik dışı dünyaya gelen Yunus Emre Çiçek’in annesinin, bunalıma girdiği için bebeğin biberonuna tiner kattığı ortaya çıktı.

Olay sonrasında anne ile baba gözaltına alınırken, anne tutuklandı, baba ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay sonrasında anne ile baba gözaltına alınırken, anne tutuklandı, baba ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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