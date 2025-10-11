Bir Hikayenin Daha Sonuna mı Geldik: Somer Şef 25 Yaş Küçük Sevgilisiyle Sosyal Medyadan Takipleşmeyi Bıraktı!
MasterChef programının meşhur şeflerinden Somer Sivrioğlu bir süredir kendinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşıyordu. İkilinin ilişkisi her fotoğraf paylaşımlarında gündeme geliyordu. İlk dikkat çeken aralarındaki yaş farkıyken, iddialı pozları da sosyal medyada epey konuşuluyordu. Şimdiyse ikilinin ayrıldıklarına dair iddialar konuşuluyor. Gelin detaylara geçelim!
Somer Sivrioğlu ve Tilbe Uslu’nun aşkı kısa sürdü!
Bir dönemler de Tilbe Uslu’nun Somer Sivrioğlu’nun ayağını paylaşması gündem olmuştu.
