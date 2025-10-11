onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bir Hikayenin Daha Sonuna mı Geldik: Somer Şef 25 Yaş Küçük Sevgilisiyle Sosyal Medyadan Takipleşmeyi Bıraktı!

Bir Hikayenin Daha Sonuna mı Geldik: Somer Şef 25 Yaş Küçük Sevgilisiyle Sosyal Medyadan Takipleşmeyi Bıraktı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.10.2025 - 22:52

MasterChef programının meşhur şeflerinden Somer Sivrioğlu bir süredir kendinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşıyordu. İkilinin ilişkisi her fotoğraf paylaşımlarında gündeme geliyordu. İlk dikkat çeken aralarındaki yaş farkıyken, iddialı pozları da sosyal medyada epey konuşuluyordu. Şimdiyse ikilinin ayrıldıklarına dair iddialar konuşuluyor. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Somer Sivrioğlu ve Tilbe Uslu’nun aşkı kısa sürdü!

Somer Sivrioğlu ve Tilbe Uslu’nun aşkı kısa sürdü!

İkili ilişkilerini sık sık sosyal medya paylaşımları yaparak göz önünde tutuyordu. Özellikle fotoğrafta yer alan küvet pozları karşısında kullanıcılar etkileşimde coşmuştu. Pozlara yorum yağmış, “Ne gerek vardı” sözleri dile getirilmişti.

Bir dönemler de Tilbe Uslu’nun Somer Sivrioğlu’nun ayağını paylaşması gündem olmuştu.

Bir dönemler de Tilbe Uslu’nun Somer Sivrioğlu’nun ayağını paylaşması gündem olmuştu.

İkili şimdi yaptıkları paylaşımlarla değil ayrılık iddialarıyla magazine konu oldu. Takipçiler, Somer Sivrioğlu ve Tilbe Uslu’nun sosyal medyadan takipleşmeyi bıraktığını fark etti. Hal böyle olunca akla gelen ilk şey ayrıldıkları oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın