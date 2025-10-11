Bir Hikayenin Daha Sonuna mı Geldik: Somer Şef 25 Yaş Küçük Sevgilisiyle Sosyal Medyadan Takipleşmeyi Bıraktı!

İkili şimdi yaptıkları paylaşımlarla değil ayrılık iddialarıyla magazine konu oldu. Takipçiler, Somer Sivrioğlu ve Tilbe Uslu’nun sosyal medyadan takipleşmeyi bıraktığını fark etti. Hal böyle olunca akla gelen ilk şey ayrıldıkları oldu.