Bir Hayvan Seç, İlişkilerde Nasıl Biri Olduğu Anlatalım!
Bir Hayvan Seç, İlişkilerde Nasıl Biri Olduğu Anlatalım!
Bir hayvan seç, ilişkilerdeki seni anlatalım!
Haydi teste!
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Bir hayvan seç bakalım!
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Sen ilişkilerinde biraz kırılgan ama ilişkiyi de ayakta tutan birisin!
Sen ilişkilerinde hep ilgiye, sevgiye ihtiyaç duyan ve tüm benliğini ilişkiye veren birisin!
Sen ilişkilerinde yönetici tarafsın. Baskınlık kurar ve ilişkinde sağlam adımlar atarsın.
Sen ilişkilerinde sahiplenici tarafsın ve aile kavramına önem verirsin.
Sen ilişkilerinde bağımsız bir karaktersin. Özgürlüğüne düşkün olduğun için bir yerde uzun süre kalmak istemezsin.
Sen ilişkilerini enerjisi yüksek birisin. Hem kendini hem karşındaki kişiyi yüceltirsin.
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