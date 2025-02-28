onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Bir Haftada Temizlik İçin Ne Kadar Zaman Harcıyorsun?

etiket Bir Haftada Temizlik İçin Ne Kadar Zaman Harcıyorsun?

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 10:31

Evdeki temizlik işleri çoğaldıkça, buna ayırdığın zaman da artar! Peki, sen temizlikle ne kadar zaman geçiriyorsun? Her hafta düzenli olarak tüm evi temizlemek için saatler mi harcıyorsun, yoksa sadece acil durumlarda mı temizlik yapıyorsun?

Başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Klasik bir soruyla başlayalım, Sabah kalktığında yatağını toplar mısın?

2. Ev temizliğini bir insana benzetsen, hangi karakter olurdu?

3. Evin bir insan olsa sana ne söylerdi?

4. Kıyafetlerini nasıl düzenliyorsun?

5. Temizlik yaparken bazen “Bu kadar yeter” deyip yarıda bıraktığın oluyor mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Koltukta otururken elin koltuğun arasına girdi, ne buldun?

7. Telefonunun ekranı şu an temiz mi?

8. Evde kullanılmayan eşyaları atma ya da bağışlama konusundaki tavrın nasıl?

Tebrikler! Senin için temizlik bir yaşam tarzı.

Haftada 6-8 saat evi dip köşe temizleyerek geçiriyorsun ve elinde bir süpürgeyle görenler seni evin süper kahramanı sanabilir! Her şey düzenli, her şey tertemiz. Bir şey yere mi düştü? Hemen anında kaldırılır! Misafir geldiğinde kimse 'Şurada bir toz var' diyemez çünkü evin her zaman ışıl ışıl. Temizlik konusunda seninle yarışmak imkansız! 🤩

Senin gibiler için Philips Aqua Trio 900 tam bir başyapıt! Evinin pırıl pırıl olmasını daha az eforla sağlamak istemez misin? Hadi itiraf et, zaten böyle bir şey almayı düşünüyordun!

Senin için temizlik düzen demek!

Temizliği seviyorsun ama hayatın da bunun etrafında dönmüyor. Haftada birkaç saatini evi toparlamaya ayırıyorsun, düzeni seviyorsun ama bazen de “Off, sonra yaparım” diyerek geçiştiriyorsun. Neyse ki artık Robot Süpürge 2000 Serisi var! HomeRun uygulamasıyla uzaktan kontrol edebilir, ıslak-kuru temizlik özelliğiyle evi mis gibi yapabilir, hızlı haritalama ve gelişmiş navigasyon sayesinde tek bir köşeyi bile atlamadan tertemiz edebilirsin. Üstelik istasyonu sayesinde tam 70 gün boyunca hiçbir şeye dokunmana bile gerek yok. Kısacası, o temizlikle uğraşırken sen keyfine bakabilirsin. Güzel sistem, değil mi? 😏✨

Senin için temizlik zorunlu bir görev!

Temizlik konusunda ne çok rahatsın ne de çok takıntılı. Haftada ortalama 1-2 saat temizlik yapıyorsun ama bazen sadece en gerekli kısımları temizleyip “Bu kadar yeter!” diyerek kendine kahve molası veriyorsun. Misafir geliyorsa biraz daha ekstra çaba sarf ediyorsun ama genel olarak ‘yeterince temiz’ senin için yeterli!

Bir Philips Aqua Trio 900 alırsan, belki 1 saatte bitirdiğin işi yarı zamanda halledebilirsin. Azıcık çabayla daha temiz bir hayat seni bekliyor olabilir!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
sabrina
sabrina
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın