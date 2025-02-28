Bir Haftada Temizlik İçin Ne Kadar Zaman Harcıyorsun?
Bir Haftada Temizlik İçin Ne Kadar Zaman Harcıyorsun?
Evdeki temizlik işleri çoğaldıkça, buna ayırdığın zaman da artar! Peki, sen temizlikle ne kadar zaman geçiriyorsun? Her hafta düzenli olarak tüm evi temizlemek için saatler mi harcıyorsun, yoksa sadece acil durumlarda mı temizlik yapıyorsun?
Başlıyoruz!
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1. Klasik bir soruyla başlayalım, Sabah kalktığında yatağını toplar mısın?
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2. Ev temizliğini bir insana benzetsen, hangi karakter olurdu?
3. Evin bir insan olsa sana ne söylerdi?
4. Kıyafetlerini nasıl düzenliyorsun?
5. Temizlik yaparken bazen “Bu kadar yeter” deyip yarıda bıraktığın oluyor mu?
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6. Koltukta otururken elin koltuğun arasına girdi, ne buldun?
7. Telefonunun ekranı şu an temiz mi?
8. Evde kullanılmayan eşyaları atma ya da bağışlama konusundaki tavrın nasıl?
Tebrikler! Senin için temizlik bir yaşam tarzı.
Senin için temizlik düzen demek!
Senin için temizlik zorunlu bir görev!
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