Bir Günlüğüne Şef Olsan Menünde Neler Olurdu?

Bir Günlüğüne Şef Olsan Menünde Neler Olurdu?

İrem Coşkun
İrem Coşkun
22.09.2025 - 22:03

Bir günlüğüne mutfağın başına geçtin ve menüyü tamamen sen hazırlıyorsun. Acaba ortaya neler çıkardı? Geleneksel lezzetler mi yoksa dünya mutfağından bir şeyler mi? 🤔 Cevabı bu testin sonunda öğreniyoruz. 👇

1. Sabah mutfağa girdin, ilk hazırlayacağın şey ne olur?

2. Peki en çok hangi tür yemekleri tercih edersin?

3. Bir misafirin “Aşırı açım” dedi, hangi yemeği masaya çıkarırsın?

4. Peki, şef olsaydın senin en güçlü yanın hangisi olur?

5. Şimdi den favori tatlını seç bakalım. 👇

6. Senin için yemek masasında olması gereken en önemli şey hangisi?

7. Senin mutfağını en iyi tanımlayan cümle hangisi?

8. Son olarak, yemek yaparken en çok neye dikkat edersin?

Anne eli değmiş bir menü!

Senin mutfağında samimiyet, lezzet ve doyuruculuk ön planda! Yemeklerin herkesi çocukluğuna götüren, iç ısıtan türden. İnsanlar senin masanda kendini evinde gibi hissediyor çünkü senin için yemek sadece karın doyurmak değil, aynı zamanda bağ kurmak demek. Arkadaş ortamlarında da en çok aranan kişi sen oluyorsun çünkü klasikler asla eskimez. Senin mutfağın resmen güvenli liman gibi. Bir akşam menüsü çıkaracak olsan; mercimek çorbası, içli köfte, yaprak sarması, etli güveç ve baklava ile leziz bir şölen yaşatırdın!

Tatlı düşkünü şef!

Senin menünde tatlıdan kaçış yok! Eğer sen bir şef olsaydın; taze fasulye, salata ve çorba gibi hafif bir menünün ardından geceye damga vuracak bir tatlı ortaya çıkarırdın! Çikolata, krema, krokan, meyve derken birbirinden çeşitli tatlıları hazırlamak senin için çocuk oyuncağı. Sen şef olarak ana yemekten ziyade yemek sonrasına odaklanan bir tarza sahip olurdun. Kısacası yemek kısmı formalite, senin olayın tatlı!

Fit ve dengeli bir menü çıkarırdın!

Senin mutfağında hafif, taze ve sağlıklı seçimler ön planda! Sadece lezzet aramıyorsun, dengeli olmak da senin için çok önemli! Senin yemeklerin, günün geri kalanında da iyi hissettiriyor çünkü kendini şişkinlik ya da ağırlık yerine hafiflik içinde buluyorsun. Şef olsaydın, avokadolu kinoa salatası ve ızgara somon gibi hafif bir menü tercih ederdin. Hem sağlıklı hem de lezzetli!

Senin biraz lüks bir menün olurdu!

Senin mutfağın adeta bir gastronomi şovu! Farklı malzemeleri bir araya getirme cesaretin, sunumdaki estetik bakış açın ve yenilikçi ruhunla insanlara unutulmaz deneyimler yaşatıyorsun. Yemeklerin sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir sanat eseri gibi. İnsanlar senin menünü merak ediyor çünkü her seferinde şaşırtmayı başarıyorsun. Şef olsaydın menünde; ördek konfi yanında portakal sosu, karidesli risotto, trüf yağıyla tatlandırılmış patates püresi ya da lavanta aromalı sufle gibi farklı tatlar yer alırdı. Çünkü senin şefliğin vizyoner, iddialı ve ilham dolu!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
