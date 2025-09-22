Bir Günlüğüne Şef Olsan Menünde Neler Olurdu?
Bir günlüğüne mutfağın başına geçtin ve menüyü tamamen sen hazırlıyorsun. Acaba ortaya neler çıkardı? Geleneksel lezzetler mi yoksa dünya mutfağından bir şeyler mi? 🤔 Cevabı bu testin sonunda öğreniyoruz. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabah mutfağa girdin, ilk hazırlayacağın şey ne olur?
2. Peki en çok hangi tür yemekleri tercih edersin?
3. Bir misafirin “Aşırı açım” dedi, hangi yemeği masaya çıkarırsın?
4. Peki, şef olsaydın senin en güçlü yanın hangisi olur?
5. Şimdi den favori tatlını seç bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Senin için yemek masasında olması gereken en önemli şey hangisi?
7. Senin mutfağını en iyi tanımlayan cümle hangisi?
8. Son olarak, yemek yaparken en çok neye dikkat edersin?
Anne eli değmiş bir menü!
Tatlı düşkünü şef!
Fit ve dengeli bir menü çıkarırdın!
Senin biraz lüks bir menün olurdu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın