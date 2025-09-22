Bir Günlüğüne Şef Olsan Menünde Neler Olurdu?

Senin mutfağında samimiyet, lezzet ve doyuruculuk ön planda! Yemeklerin herkesi çocukluğuna götüren, iç ısıtan türden. İnsanlar senin masanda kendini evinde gibi hissediyor çünkü senin için yemek sadece karın doyurmak değil, aynı zamanda bağ kurmak demek. Arkadaş ortamlarında da en çok aranan kişi sen oluyorsun çünkü klasikler asla eskimez. Senin mutfağın resmen güvenli liman gibi. Bir akşam menüsü çıkaracak olsan; mercimek çorbası, içli köfte, yaprak sarması, etli güveç ve baklava ile leziz bir şölen yaşatırdın!