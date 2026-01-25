onedio
Bir Enstrüman Olsaydın Hangisi Olurdun?

İrem Coşkun
25.01.2026 - 19:16

Aslında hepimiz bir enstrümanın ruhunu taşıyoruz. Kimimiz piyano kadar sakin, kimimiz elektro gitar kadar hareketli! Peki sen bir enstrüman olsaydın hangisi olurdun? Soruları cevapla, sonucu birlikte öğrenelim. 👇

1. Sabahları güne nasıl başlarsın?

2. Kalabalık ortamlarda genelde nasıl davranırsın?

3. Söyle bakalım, insanlar senden en çok ne zaman destek ister?

4. Hangisi bir ortamdan veya birinden soğumana neden olur?

5. Hangi ülkenin kültürü senin ruh haline uyuyor?

6. Bir partiye gideceksin diyelim, hangi rolü üstlenirsin?

7. Senden, bir müzik yapman istense ne tarz bir şey ortaya çıkarırsın?

8. Boş zamanında ne yapmayı seversin?

Keman! 🎻

Sen gerçekten keman gibisin; zarif, duygusal ve derin... Çünkü senin de insanların kalbine dokunan bir tarafın var. Keman gibi senin de hem romantik anlarda hem de hüzünlü melodilerde yerin ayrı. Duygusal zekanla çevrendekilerin hislerini anlayıp onlara doğru şekilde yaklaşmayı biliyorsun. Sakin görünüyorsun ama iç dünyan zengin bir orkestra gibi!

Davul! 🥁

Sen tıpkı davul gibisin; ritim yaratmayı ve enerjiyi kontrol etmeyi seviyorsun. Bir ortamda herkesin enerjisini yükselten, dinamizmiyle fark edilen birisin. İnsanlar seninle bir arada olmaktan çok keyif alıyor çünkü sen etrafa pozitif enerji saçıyorsun. Biri moral olarak düştüğünde onu hemen ayağa kaldırmayı biliyorsun. Sen resmen davul gibi hayatın temposunu ayarlıyorsun.

Elektronik Klavye!

Sen bir elektronik klavye gibisin; çok yönlü, yaratıcı ve modern bir yapın var. Çünkü farklısın ve sınırları zorlamaktan korkmuyorsun. Her ortama uyum sağlıyorsun, kalabalık bir grubun içine girdiğinde bir anda popüler oluyorsun. Bu yüzden insanlar seni ilk görüşte seviyor, onları motive eden bir enerjin olduğunu fark ediyorlar.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
