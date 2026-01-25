Bir Enstrüman Olsaydın Hangisi Olurdun?
Aslında hepimiz bir enstrümanın ruhunu taşıyoruz. Kimimiz piyano kadar sakin, kimimiz elektro gitar kadar hareketli! Peki sen bir enstrüman olsaydın hangisi olurdun? Soruları cevapla, sonucu birlikte öğrenelim. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabahları güne nasıl başlarsın?
2. Kalabalık ortamlarda genelde nasıl davranırsın?
3. Söyle bakalım, insanlar senden en çok ne zaman destek ister?
4. Hangisi bir ortamdan veya birinden soğumana neden olur?
5. Hangi ülkenin kültürü senin ruh haline uyuyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir partiye gideceksin diyelim, hangi rolü üstlenirsin?
7. Senden, bir müzik yapman istense ne tarz bir şey ortaya çıkarırsın?
8. Boş zamanında ne yapmayı seversin?
Keman! 🎻
Davul! 🥁
Elektronik Klavye!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın