Bir Dükkan Açsan Bu Ne Olurdu?
Bir Dükkan Açsan Bu Ne Olurdu?
Herkesin hayalinde bir iş kurma fikri vardır ama ya senin dükkanın ne olmalı? Kim bilir, belki de hiç düşünmediğin bir alan! Bu testle, hayalindeki dükkana nasıl şekil verebileceğini keşfedeceksin. Hazırsan, başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk sorumuzla başlayalım! Bir dükkan açmanın en güzel yanı sence ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki, ilerdeki zaman için aklında var mı böyle bir düşünce?
3. Yemek konusunda hamarat biri olduğunu söyleyebilir misin?
4. Sen şu an ne iş yapıyorsun?
5. Risk alma konusunda ne kadar cesursun? Puanlar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Daha önce kendi işini kurma gibi bir girişimin oldu mu?
7. Bir günün nasıl geçiyor?
8. Son olarak, hangi kelime sana daha yakın?
Tatlı bir kafe!
Giyim mağazası!
Market!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın