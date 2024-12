Bir Dükkan Açsan Bu Ne Olurdu?

Herkesin ihtiyacı olan temel bir şey var: yiyecek ve içecek. Bu nedenle bir market açmak, her zaman sağlam bir iş fikri olabilir. İnsanlar var olduğu sürece, her zaman bir markete ihtiyaç olacak ve bu da işin en büyük avantajı. Tüketim asla durmaz, bu da sana sürekli bir müşteri akışı sağlar. Üstelik, yiyecek ve temel ihtiyaç maddeleri gibi ürünlerle, ekonomik dalgalanmalardan en az etkilenen sektörlerden birine adım atmış olursun. Riskler her işte olduğu gibi olsa da, temel ihtiyaçlar üzerinden ilerleyerek, genellikle daha az riskli bir iş modeli kurmuş olursun. Hem yerel hem de online satışla daha geniş bir kitleye ulaşarak, güvenli ve sürdürülebilir bir iş hayatının tadını çıkarabilirsin.