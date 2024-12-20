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Bir Dükkan Açsan Bu Ne Olurdu?

etiket Bir Dükkan Açsan Bu Ne Olurdu?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 17:01

Herkesin hayalinde bir iş kurma fikri vardır ama ya senin dükkanın ne olmalı? Kim bilir, belki de hiç düşünmediğin bir alan! Bu testle, hayalindeki dükkana nasıl şekil verebileceğini keşfedeceksin. Hazırsan, başlayalım!

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Bir dükkan açmanın en güzel yanı sence ne?

2. Peki, ilerdeki zaman için aklında var mı böyle bir düşünce?

3. Yemek konusunda hamarat biri olduğunu söyleyebilir misin?

4. Sen şu an ne iş yapıyorsun?

5. Risk alma konusunda ne kadar cesursun? Puanlar mısın?

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6. Daha önce kendi işini kurma gibi bir girişimin oldu mu?

7. Bir günün nasıl geçiyor?

8. Son olarak, hangi kelime sana daha yakın?

Tatlı bir kafe!

Herkesin hayali değil midir, şirin bir sokakta tatlı bir kafe açmak? Sen de sıcak bir atmosferde insanlarla vakit geçirmeyi seviyor ve lezzetli tatlar yaratma konusunda yeteneklisin. Bu yüzden bir kafe açmak gerçekten harika bir fikir olabilir. Çeşitli tatlılar, kekler ve kahve çeşitleriyle samimi bir ortam yaratabilir, müşterilerine keyifli bir deneyim sunabilirsin. Ayrıca, sakin ve huzurlu bir iş hayatının tadını çıkararak, her günü sevgiyle yapılan işin mutluluğu ile geçirebilirsin.

Giyim mağazası!

Modaya olan ilgin ve tarzına güvenerek, şıklığı ve konforu bir arada sunan bir mağaza açmak harika bir fikir olabilir. Müşterilerine özgün ve kaliteli kıyafetler sunarak, modaya dair en yeni trendleri yakalayabilirsin. Ayrıca, internet üzerinden satış yaparak daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşabilir, böylece istediğin finansal kazanca kolayca erişebilirsin. Hem fiziksel mağazada hem de online platformlarda güçlü bir marka oluşturarak, modayı ve tarzı seven insanlarla keyifli bir iş hayatı geçirebilirsin.

Market!

Herkesin ihtiyacı olan temel bir şey var: yiyecek ve içecek. Bu nedenle bir market açmak, her zaman sağlam bir iş fikri olabilir. İnsanlar var olduğu sürece, her zaman bir markete ihtiyaç olacak ve bu da işin en büyük avantajı. Tüketim asla durmaz, bu da sana sürekli bir müşteri akışı sağlar. Üstelik, yiyecek ve temel ihtiyaç maddeleri gibi ürünlerle, ekonomik dalgalanmalardan en az etkilenen sektörlerden birine adım atmış olursun. Riskler her işte olduğu gibi olsa da, temel ihtiyaçlar üzerinden ilerleyerek, genellikle daha az riskli bir iş modeli kurmuş olursun. Hem yerel hem de online satışla daha geniş bir kitleye ulaşarak, güvenli ve sürdürülebilir bir iş hayatının tadını çıkarabilirsin.

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miray soysal
miray soysal
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