Borsa Çalkalanıyor, Altın Parlıyor! 19 Aralık’ta Piyasalar Hangi Yönde?
Borsa Çalkalanıyor, Altın Parlıyor! 19 Aralık’ta Piyasalar Hangi Yönde?
Günümüz ekonomisinde dalgalanmalar artık sürpriz değil! Bugün hem Türkiye'den hem dünyadan gelen verilerle piyasalarda yine hareketli bir gün yaşanıyor. İşte altından dolara, borsadan Brent petrol fiyatlarına kadar bilmeniz gereken her şey burada! 👇
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Borsa İstanbul, güne kararsız bir başlangıç yaptı ve günün ilk yarısında 0,34 değer kaybederek 9.882,19 puana düştü.
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Spor sektörü yüzde 1,06 ile günün yıldızı oldu!
Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi ise yüzde 0,82 geriledi.
Dövizdeki hareketlilik devam ediyor.
Euro/TL ise daha da hızlı bir yükselişte!
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Altın yatırımcısının yüzü gülüyor mu?
Gram altın, 2.935 TL seviyesinden el değiştiriyor.
Brent petrol, diğer piyasalara kıyasla daha sakin bir tablo çiziyor.
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