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Borsa Çalkalanıyor, Altın Parlıyor! 19 Aralık’ta Piyasalar Hangi Yönde?

etiket Borsa Çalkalanıyor, Altın Parlıyor! 19 Aralık’ta Piyasalar Hangi Yönde?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.12.2024 - 18:12

Günümüz ekonomisinde dalgalanmalar artık sürpriz değil! Bugün hem Türkiye'den hem dünyadan gelen verilerle piyasalarda yine hareketli bir gün yaşanıyor. İşte altından dolara, borsadan Brent petrol fiyatlarına kadar bilmeniz gereken her şey burada! 👇

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Borsa İstanbul, güne kararsız bir başlangıç yaptı ve günün ilk yarısında 0,34 değer kaybederek 9.882,19 puana düştü.

Borsa İstanbul, güne kararsız bir başlangıç yaptı ve günün ilk yarısında 0,34 değer kaybederek 9.882,19 puana düştü.

Dün BIST 100 yüzde 0,95 düşüşle günü 9.915,76 puandan kapatmıştı.

Spor sektörü yüzde 1,06 ile günün yıldızı oldu!

Spor sektörü yüzde 1,06 ile günün yıldızı oldu!

Ama iletişim sektörü için aynı şeyi söylemek zor… Yüzde 2,23 değer kaybıyla güne devam ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi ise yüzde 0,82 geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi ise yüzde 0,82 geriledi.

Dövizdeki hareketlilik devam ediyor.

Dövizdeki hareketlilik devam ediyor.

Dolar/TL şu an 35,0879 TL seviyesinde. Sabah 35,0420 TL idi.

Euro/TL ise daha da hızlı bir yükselişte!

Euro/TL ise daha da hızlı bir yükselişte!

Euro/TL, yüzde 0,87 değer kazanarak 36,6142 TL seviyesine çıktı.

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Altın yatırımcısının yüzü gülüyor mu?

Altın yatırımcısının yüzü gülüyor mu?

Bugün pek sayılmaz. Ama ons altın toparlanma sinyalleri veriyor. Ons altın, güne 2.592 dolar seviyesinden başladı. Şu anda 2.608 dolar civarında işlem görüyor. Gün içinde en yüksek 2.618 dolar seviyesine çıktı.

Gram altın, 2.935 TL seviyesinden el değiştiriyor.

Gram altın, 2.935 TL seviyesinden el değiştiriyor.

Çeyrek altın ise 4.809 TL’den fiyatlanıyor. Yatırımcılar için önemli bir tercih olan Cumhuriyet altını, 19.496 TL’den satılıyor.

Brent petrol, diğer piyasalara kıyasla daha sakin bir tablo çiziyor.

Brent petrol, diğer piyasalara kıyasla daha sakin bir tablo çiziyor.

Şu anda 73,77 dolar seviyesinde. Küresel enerji arzı ve talebi dengede kalmaya devam ediyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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