Finansal Kaynakları Yönetmekte Ne Kadar İyisin?
Finansal Kaynakları Yönetmekte Ne Kadar İyisin?
Herkesin finansal durumu kendine göre şekillenir ama bakalım sen bu konuda ne kadar ustasın? Dürüst cevaplar ver, sonra hep beraber analiz edelim. Hazırsan başlıyoruz!
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1. Öncelikle maaşını alır almaz ilk işin ne olur?
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2. Diyelim ki evde bozuk para dolu bir kavanozun var, ne yaparsın?
3. Pazar kahvaltıları önemlidir. Pazar kahvaltısı sofranda nasıl bir hazırlık var?
4. Market alışverişine gittiğinde hangisisin?
5. Peki bankada paran var. Yakın bir dostun senden biraz fazla borç istiyor. Ona borç verir miydin?
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6. Harcama alışkanlıklarına gelelim. Kredi kartı borcunla aran nasıl?
7. Biraz daha gündelik sorulardan gidelim. Telefonun bozuldu, yenisi için ne yaparsın?
8. Peki en son aldığın gereksiz şeydeki sebebin neydi?
9. Son olarak sürpriz bir gelir elde ettin, ilk işin ne olurdu?
Finansal kaynaklarını yönetmekte bir uzmansın!
Finansal kaynaklarını keyif odaklı yönetiyorsun!
Finansal kaynaklarını dengelemeye çalışan birikimcisin!
Finansal kaynaklarını plansız ama rahat bir şekilde yönetiyorsun!
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