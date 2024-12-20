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20 Aralık Döviz Kurları ve Altın Yükseliyor: Yeni Rekorlar Yolda mı?

etiket 20 Aralık Döviz Kurları ve Altın Yükseliyor: Yeni Rekorlar Yolda mı?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 18:01

Bugün ekonomik piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Hem döviz kurlarındaki yükseliş hem de altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir, yatırımcıların dikkatini çekiyor. 

İşte detaylı piyasa özeti:

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Bugün Borsa İstanbul'da hareketlilik devam ediyor.

Bugün Borsa İstanbul'da hareketlilik devam ediyor.

BIST 100 endeksi, %0,39 düşüşle 9.727,39 seviyesine geriledi. Dün ise BIST 100, günü %1,52 oranında kayıpla 9.765,12 puan seviyesinden kapatmıştı.

Sektör bazında kazanç bankacılık sektörü %0,87 artışla öne çıktı.

Sektör bazında kazanç bankacılık sektörü %0,87 artışla öne çıktı.

Holding sektörü hafif pozitif bir görünümle %0,09 yükseldi.

Öte yandan, menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü %0,35 düşüşle en çok değer kaybeden sektör olarak öne çıktı.

Öte yandan, menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü %0,35 düşüşle en çok değer kaybeden sektör olarak öne çıktı.

Döviz piyasalarında yükseliş trendi sürüyor.

Döviz piyasalarında yükseliş trendi sürüyor.

Dolar/TL 35,1906 seviyesinde, %0,29 artış kaydetti.

Euro/TL gün içinde %0,37 değer kazanarak 36,6113 seviyesine çıktı.

Euro/TL gün içinde %0,37 değer kazanarak 36,6113 seviyesine çıktı.

Euro/Dolar küresel piyasalarda parite 1,0393 seviyesinde işlem görüyor.

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Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Ons altın güne 2.596 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 2.590 dolar, en yüksek 2.655 dolar seviyeleri görüldü. Şu an ons altın 2.613,23 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın 2.957 TL’den, çeyrek altın ise 4.732 TL’den alıcı buluyor.

Gram altın 2.957 TL’den, çeyrek altın ise 4.732 TL’den alıcı buluyor.

Yatırımcılar arasında popülerliğini koruyan Cumhuriyet altını ise 19.550 TL’den satılıyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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