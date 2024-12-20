20 Aralık Döviz Kurları ve Altın Yükseliyor: Yeni Rekorlar Yolda mı?
20 Aralık Döviz Kurları ve Altın Yükseliyor: Yeni Rekorlar Yolda mı?
Bugün ekonomik piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Hem döviz kurlarındaki yükseliş hem de altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir, yatırımcıların dikkatini çekiyor.
İşte detaylı piyasa özeti:
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Bugün Borsa İstanbul'da hareketlilik devam ediyor.
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Sektör bazında kazanç bankacılık sektörü %0,87 artışla öne çıktı.
Öte yandan, menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü %0,35 düşüşle en çok değer kaybeden sektör olarak öne çıktı.
Döviz piyasalarında yükseliş trendi sürüyor.
Euro/TL gün içinde %0,37 değer kazanarak 36,6113 seviyesine çıktı.
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Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini sürdürüyor.
Gram altın 2.957 TL’den, çeyrek altın ise 4.732 TL’den alıcı buluyor.
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