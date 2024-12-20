Fikirleriyle Finans Dünyasına Yön Veren 12 Ünlü Kadın Ekonomist

Janet Yellen için ekonomi adeta bir bulmaca ve o bu bulmacanın ustası! Krizleri analiz edip çözüme ulaştırmada o kadar başarılı ki ekonomide “denge kraliçesi” olarak tanınıyor. FED’in ilk kadın başkanı olduğunda “Bir kadın ekonomiyi yönetebilir mi?” diye soranlara işte bu soruyu bir daha sormayacakları bir cevap verdi. Faiz oranlarını düşürüp, istihdamı artırarak tüm dünyaya “Ekonomi insanları da düşünmeli!” dedi.