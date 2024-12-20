Fikirleriyle Finans Dünyasına Yön Veren 12 Ünlü Kadın Ekonomist
Fikirleriyle Finans Dünyasına Yön Veren 12 Ünlü Kadın Ekonomist
Kim demiş ekonomi sıkıcı diye? Finans dünyasında kafa karıştıran terimler, karmaşık raporlar arasında aslında harika hikâyeler saklı! Hele ki bu hikâyelerin başrolünde sınırları zorlayan, fikirleriyle geleceğe yön veren kadınlar varsa...
Hem zihin açıcı hem de ilham dolu bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Hadi gelin finans dünyasının süper kadınlarıyla tanışalım! ✨
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1. Christine Lagarde: IMF başkanı ve finans dünyasının öncüsü.
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2. Janet Yellen: FED başkanı ve ekonomik denge ustası.
3. Elinor Ostrom: Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan ilk kadın.
4. Gita Gopinath: IMF’nin ilk kadın baş ekonomisti.
5. Mariana Mazzucato: Yenilikçi ekonomi teorilerinin öncüsü.
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6. Dambisa Moyo: Afrika’nın ekonomik gücü.
7. Esther Duflo: Yoksullukla mücadelede nobel kazanan ekonomist.
8. Carmen Reinhart: Küresel krizlerin kahramanı.
9. Josephine Teo: Singapur’un ekonomik başarısının mimarı.
10. Anne Krueger: Dünya Bankası’nın ekonomi danışmanı.
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11. Alice Rivlin: ABD'nin ilk kadın ekonomi danışmanı.
12. Ruth Porat: Google’ın finansal lideri.
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