Bir Aşk Üçgeninden Efsaneye: Onu Alma Beni Al- Sezen AKSU

etiket Bir Aşk Üçgeninden Efsaneye: Onu Alma Beni Al- Sezen AKSU

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.01.2026 - 19:01

Hani bazen sevgi, sadece sevmekten öteye geçer; bir nevi pazarlığa, çaresiz bir yakarışa dönüşür ya... İşte 'Onu Alma Beni Al' tam olarak o noktanın şarkısıdır. Sezen Aksu’nun kaleminden dökülenler, sadece bir kıskançlık krizini değil, kaybetme korkusunun iliklere işlediği o buz gibi anı anlatır. Şimdi gel, bu şarkının hamurunda yatan o meşhur aşk üçgenine ve 90’ların o puslu hikayesine yakından bakalım.

Bu anlatı; yıllar içinde dillendirilen anlatılar, kişisel yorumlar ve dinleyici bakış açılarına dayanan bir değerlendirme olup, kesin doğrular iddiası taşımamaktadır.

Aşk üçgeni:

Bu hikaye, 90'lı yılların başında, Türk pop müziğinin altın çağında; Sezen Aksu'nun o meşhur evinde geçiyor. Başrolde üç dev isim var: Sezen Aksu, genç dahi müzisyen Uzay Heparı ve o dönem Sezen'in vokalisti olan, henüz yolun başındaki Yıldız Tilbe...

Müzik dolu bir ev...

O dönem Sezen Aksu ve Uzay Heparı arasında büyük, tutkulu ve müzikle beslenen bir aşk yaşanmaktadır. Uzay, genç yaşına rağmen inanılmaz yetenekli bir bestecidir ve Sezen'le hem iş hem aşk ortağıdır. Bu ikili, Türk popuna yön veren şarkıları o evde birlikte üretmektedir.

Efsaneye göre; Yıldız Tilbe, Sezen Aksu'nun evinde kalmaktadır. Bir gece, Sezen evde yokken ya da odasındayken, Yıldız ve Uzay arasında anlık bir yakınlaşma olur. Bu olay, 'tek gecelik bir hata' veya 'tutkuya yenik düşme' olarak anlatılır. Sezen Aksu durumu fark eder veya öğrenir ve kıyamet kopar.

Bu olay, Sezen ve Yıldız'ın yollarını yıllarca ayırmasına ve Uzay ile Sezen ilişkisinin bitmesine neden olur.

Efsaneye göre...

İşte şarkının hikayesi bu kriz anlarında ve sonrasında yaşanan trajedilerle harmanlanır. Şarkıdaki 'Onu alma, beni al' feryadı, iki şekilde yorumlanır ve efsaneleşir:

Özetle...

'Onu Alma Beni Al'; bir ihanetin, yarım kalmış bir aşkın ağıtıdır. Sezen Aksu bu şarkıda, aşkın gururdan kıymetli olduğu o tehlikeli sularda yüzmüştür.

O efsane şarkıyı tekrar dinleyelim!

