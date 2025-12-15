onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bir Adam Geldi, Bir Fabrika Kurdu, Bir Semtin Adı Değişti: Bomonti

etiket Bir Adam Geldi, Bir Fabrika Kurdu, Bir Semtin Adı Değişti: Bomonti

Cem Kınay
Cem Kınay - yazio
15.12.2025 - 17:33

19. yüzyıl İstanbul’unda bir İsviçreli girişimcinin kurduğu bira fabrikası, sadece bir markayı değil, bir semtin kimliğini yarattı.

İstanbul’un ortasında, gökdelenlerle eski apartmanların yan yana durduğu, geceleri konser seslerinin yankılandığı bir semt düşünün. Adı: Bomonti.

Peki bu isim nereden geliyor? Bir sokaktan mı, bir aileden mi, yoksa bir efsaneden mi?

Cevap daha ilginç:

Bir bira fabrikasından. Ve o fabrikanın kurucusu Carl Bomonti’den.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

19. Yüzyılın İstanbul’u: Çok Dilli, Çok Kültürlü, Çok Cesur

19. Yüzyılın İstanbul’u: Çok Dilli, Çok Kültürlü, Çok Cesur

Takvimler 1890’ları gösterirken İstanbul, bugünkünden çok farklı ama bir o kadar da tanıdık bir şehir. Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti;

  • Levantenler,

  • Avrupalı tüccarlar,

  • Osmanlı elitleri,

  • Sanatçılar, diplomatlar ve girişimciler aynı sokaklarda dolaşıyor.

Şehirde elektrik yeni yeni yayılıyor, tramvaylar çalışıyor, Pera’da balolar düzenleniyor. İşte bu atmosferde, İsviçre’den iki kardeş İstanbul’a geliyor:

 Carl (Karl) ve Adolf Bomonti.

Carl Bomonti, İsviçre kökenli bir sanayici.

Carl Bomonti, İsviçre kökenli bir sanayici.

Avrupa’da yükselen modern üretim anlayışını bilen, endüstriyel ölçekli üretimin ne anlama geldiğinin farkında bir girişimci.

Ama onu asıl önemli kılan şey şu: Carl Bomonti, İstanbul’a sadece bir ürün değil, bir yaşam biçimi getiriyor.

1890 yılında Bomonti Kardeşler, bugünkü Feriköy–Şişli hattında, dönemin en ileri teknolojisiyle donatılmış bir tesis kuruyor:

Bomonti Bira Fabrikası

Bu fabrika:

  • Osmanlı’daki ilk modern bira fabrikası

  • Seri üretim yapan endüstriyel bir tesis

  • Avrupa standartlarında çalışan nadir yapılardan biri

Ve kısa sürede şehrin gündelik hayatına giriyor.

Bomonti Birası, sadece içilen bir içki olmuyor.

Bomonti Birası, sadece içilen bir içki olmuyor.

Fabrikanın yanında kurulan Bomonti Bahçesi (Bomonti Gazinosu) sayesinde:

  • Açık hava konserleri

  • Canlı müzik geceleri

  • Balolar

  • Ailelerin ve entelektüellerin buluşmaları

İstanbul’da ilk kez Batı tarzı kamusal eğlence kültürü bu kadar görünür hâle geliyor.

O dönem Bomonti’ye gitmek demek:

O dönem Bomonti’ye gitmek demek:

  • “Şehirli” olmak

  • Yeniliğe açık olmak

  • Modern hayatın parçası olmak

demek.

Fabrika büyüdükçe çevresi de değişiyor.

  • İşçiler için konutlar

  • Depolar

  • Küçük esnaf

  • Sosyal alanlar

derken bölge halk arasında “Bomonti tarafı” diye anılmaya başlıyor.

Zamanla bu ad yerleşiyor. Cumhuriyet döneminde ise resmileşiyor.Ve bugün bildiğimiz Bomonti semti, adını doğrudan Carl Bomonti’den alıyor.

1928’de önemli bir kırılma yaşanıyor.

1928’de önemli bir kırılma yaşanıyor.

Bomonti Bira Fabrikası, Tekel tarafından satın alınıyor.

  • Üretim devam ediyor

  • Marka uzun yıllar yaşamayı sürdürüyor

  • Bomonti, Türkiye’nin en bilinen bira isimlerinden biri oluyor

Ancak zamanla sanayi şehir dışına kayıyor, fabrika eski önemini yitiriyor.

Yıllar sonra fabrika kapanıyor ama hikâye bitmiyor.

Bugün o yapı: 👉 Bomontiada adıyla

  • Konserlere

  • Sergilere

  • Gastronomiye

  • Yaratıcı buluşmalara

ev sahipliği yapıyor.

Yani Carl Bomonti’nin kurduğu yer, 130 yıl sonra bile hâlâ insanları bir araya getirmeye devam ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Carl Bomonti’nin İstanbul’a Bıraktığı Miras

Carl Bomonti’nin İstanbul’a Bıraktığı Miras

Carl Bomonti:

  • Osmanlı’da modern sanayinin öncülerinden biri

  • İstanbul’da şehirli yaşam kültürünün erken mimarlarından biri

  • Bir fabrikanın, bir semtin kimliğine dönüşebileceğinin canlı örneği

Bugün Bomonti dendiğinde akla gelen: 

Sanayi, Kültür, Gastronomi, Kentsel dönüşüm.

Aslında tek bir hikâyenin farklı yüzleri.

İstanbul’da pek çok semtin adı var ama çok azı bir insanın vizyonunu bu kadar net yansıtır.

Bomonti; Bir bira markası değil sadece, bir fabrika değil yalnızca, bir eğlence mekânı hiç değil.

Bomonti, İstanbul’un modernleşme hikâyesinde atılmış cesur bir adımın adı.

Ve o adımın arkasında bir isim var: Carl Bomonti.

Twitter

Instagram

YouTube

Facebook

Linkedln

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Cem Kınay
Cem Kınay
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam