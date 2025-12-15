Bir Adam Geldi, Bir Fabrika Kurdu, Bir Semtin Adı Değişti: Bomonti
19. yüzyıl İstanbul’unda bir İsviçreli girişimcinin kurduğu bira fabrikası, sadece bir markayı değil, bir semtin kimliğini yarattı.
İstanbul’un ortasında, gökdelenlerle eski apartmanların yan yana durduğu, geceleri konser seslerinin yankılandığı bir semt düşünün. Adı: Bomonti.
Peki bu isim nereden geliyor? Bir sokaktan mı, bir aileden mi, yoksa bir efsaneden mi?
Cevap daha ilginç:
Bir bira fabrikasından. Ve o fabrikanın kurucusu Carl Bomonti’den.
19. Yüzyılın İstanbul’u: Çok Dilli, Çok Kültürlü, Çok Cesur
Carl Bomonti, İsviçre kökenli bir sanayici.
Bomonti Birası, sadece içilen bir içki olmuyor.
O dönem Bomonti’ye gitmek demek:
1928’de önemli bir kırılma yaşanıyor.
Carl Bomonti’nin İstanbul’a Bıraktığı Miras
