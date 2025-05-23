Bilinçaltında En Güvenli Yerin Neresi?
Kendimizi güvende hissettiğimiz yerler sadece fiziksel değil, duygusal ve zihinsel anlamda da derin anlamlar taşır. Bazen bir orman sessizliği, bazen bir odanın köşesi ya da bir çocukluk anısı… Peki, senin bilinçaltında kendini en güvende hissettiğin yer neresi?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir ormanda kaybolduğunu hayal et. Hangi türde bir ağaç seni rahatlatır?
4. Bir sahilde yürüyorsun. Hangi denizaltı rengi sana huzur verir?
5. Kendini bir oda içinde buluyorsun. Odanın dekorasyonu nasıl olurdu?
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6. Bir adada tek başınasın. O adada en çok neye ihtiyaç duyarsın?
7. Bilinçaltında güvenli bir yer olarak düşündüğün yerin hava durumu nasıl olurdu?
8. Bir dağda yürüyorsun. Hangi manzara seni rahatlatır?
9. Bilinçaltında, seni koruyacak bir hayvan seçmelisin. Hangi hayvanı seçerdin?
10. Bir yolculuğa çıkıyorsun. Hangi aracı tercih edersin?
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Bilinçaltındaki güvenli yerin ailenin yanı!
Bilinçaltındaki güvenli yerin küçükken gittiğin yazlık bir yer!
Bilinçaltındaki güvenli yerin sevgilinin veya arkadaşlarının yanı!
Bilinçaltındaki güvenli yerin kendinle kaldığın her yer!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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