Bilim İnsanlarının Uykuya Dalarken Dinlemeyi Önerdiği Parçalar
Herkesin uykuya dalma ritüeli farklı! Ama bilim insanları diyor ki: uykuya geçişin en iyi dostu doğru müzik seçimidir. Araştırmalara göre düşük tempolu, sakin ve tekrarlayan melodiler beynimizi alfa dalgalarına sokarak uyumayı kolaylaştırıyor. Şimdi kulağınıza kulaklığı takın, battaniyeyi çekin ve kendinizi bu listeye verin!
1. Clair de Lune - Claude Debussy
2. Weightless - Marconi Union
3. Spiegel im Spiegel - Arvo Pärt
4. River Flows in You - Yiruma
5. Nocturne Op. 9 No. 2 - Frédéric Chopin
6. Holocene - Bon Iver
7. Teardrop - Massive Attack
8. Slow Dancing in a Burning Room - John Mayer
9. Breathe Me - Sia
10. Gymnopédie No.1 - Erik Satie
