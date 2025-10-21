onedio
Bilim İnsanlarının Uykuya Dalarken Dinlemeyi Önerdiği Parçalar

Liz Lemon
21.10.2025 - 23:20

Herkesin uykuya dalma ritüeli farklı!  Ama bilim insanları diyor ki: uykuya geçişin en iyi dostu doğru müzik seçimidir. Araştırmalara göre düşük tempolu, sakin ve tekrarlayan melodiler beynimizi alfa dalgalarına sokarak uyumayı kolaylaştırıyor. Şimdi kulağınıza kulaklığı takın, battaniyeyi çekin ve kendinizi bu listeye verin!

1. Clair de Lune - Claude Debussy

2. Weightless - Marconi Union

3. Spiegel im Spiegel - Arvo Pärt

4. River Flows in You - Yiruma

5. Nocturne Op. 9 No. 2 - Frédéric Chopin

6. Holocene - Bon Iver

7. Teardrop - Massive Attack

8. Slow Dancing in a Burning Room - John Mayer

9. Breathe Me - Sia

10. Gymnopédie No.1 - Erik Satie

2019 yılından bu yana da Onedio'da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum.
