Bildiğiniz Her Şeyi Unutun: Bugüne Kadar Uydurulmuş En Saçma 15 Ayrılık Bahanesi!
Bildiğiniz Her Şeyi Unutun: Bugüne Kadar Uydurulmuş En Saçma 15 Ayrılık Bahanesi!
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/morganmurrel...
Hepimiz ayrılık bahanesi klişelerine maruz kalmışızdır. Şimdi sıkı durun çünkü bu ayrılık gerekçeleri kadar saçmasını duymadığınızdan neredeyse adımız kadar eminiz! 😂
-Ayrılık bahanelerini, kendi hikayelerini anlatan anonim Reddit kullanıcılarından derledik!
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1. Bir adamın nişanlısı "annesi ve babası hala evli olmayan biriyle evlenebileceğimi düşünmüyorum" diyerek düğünü iptal etmiş.
2. Bir kadın soğana alerjisi olduğu için terk edilmiş...
3. 5 aylık sevgilisi arabasını kullanırken kaza yapmış ve yardımcı olmak yerine terk etmeye karar vermiş hem de şok bir bahaneyle!
4. İlgisi başkalarına kaymış ama bu itirafı yapmak için biraz fazla gecikmiş!
5. Beraber çıktıkları her yerde hesabı ödüyor diye illegal işlere bulaşmakla suçlamış, oysa işler çok farklıymış!
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6. Yine anneler yine anneler... Erkek arkadaşı annesi öyle uygun gördüğü için ayrılmaya karar vermiş. Annenin gerekçesini duymanız lazım!
7. Hanımlar beyler hazır olun! Balığı öldüğü için ayrılmaya karar verdiğini söyleyen birileri var...
8. Evlilik tarihi belli, ev satın alınmak üzereyken aniden yüklenen soğukkanlılık!
9. Sorun sen değilsini, Hugh!
10. Aman dikkat edin evcil hayvanınızın ismiyle sevgilinizinki benzemesin...
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11. Hangi filmi beğendiğinizi söylerken de dikkat edin böyleleri de varmış!
12. Babanızın saç rengi bir ilişkinin devam edip etmeyeceğini gösteren faktör olabilir mi?
13. Sosyal medya hayatımızı ele geçiriyor diye boşuna demiyorlar herhalde! Bir kadın, sevgilisinden Instagram yüzünden ayrılıyor. Neden mi?
14. Şu dünyada azıcık kibar insan kalmışken, birinden kibar olduğu için ayrılınır mı? Ayrılınırmış..
15. Kabul Taylor Swift tanınmayacak bir isim değil ama ayrılık bahanesi de olmamalıymış sanki!
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