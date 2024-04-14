Bildiğiniz Her Şeyi Unutun: Bugüne Kadar Uydurulmuş En Saçma 15 Ayrılık Bahanesi!

'Kız arkadaşım Hugh Jackman'a benzemem için bana üç ay verdi. Bunun sadece bir şakadan ibaret olduğunu düşündüm ama yine de herhalde vücut yapmamı istiyor diye düşünerek takviyelere ve spor salonuna bir dünya para harcadım. Kaslandım da ama üç ayda bir Hugh Jackman olamadım tabii! Benden ciddi ciddi ayrıldı...'