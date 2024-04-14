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Bildiğiniz Her Şeyi Unutun: Bugüne Kadar Uydurulmuş En Saçma 15 Ayrılık Bahanesi!

Bildiğiniz Her Şeyi Unutun: Bugüne Kadar Uydurulmuş En Saçma 15 Ayrılık Bahanesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
14.04.2024 - 16:02

Hepimiz ayrılık bahanesi klişelerine maruz kalmışızdır. Şimdi sıkı durun çünkü bu ayrılık gerekçeleri kadar saçmasını duymadığınızdan neredeyse adımız kadar eminiz! 😂

-Ayrılık bahanelerini, kendi hikayelerini anlatan anonim Reddit kullanıcılarından derledik!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/morganmurrel...
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1. Bir adamın nişanlısı "annesi ve babası hala evli olmayan biriyle evlenebileceğimi düşünmüyorum" diyerek düğünü iptal etmiş.

1. Bir adamın nişanlısı "annesi ve babası hala evli olmayan biriyle evlenebileceğimi düşünmüyorum" diyerek düğünü iptal etmiş.

'Bana ailem hala evli değil diye düğünü iptal etmemiz gerektiğini ve benimle beraber olamayacağını söyledi. Sorun şu ki annem ve babamın hala beraber olmamasının sebebi babamın vefat etmiş olması.'

2. Bir kadın soğana alerjisi olduğu için terk edilmiş...

'Soğana bayılıyordu ve hayatta bir seçim yapması gerekiyorsa soğanı seçeceğini söyledi.'

3. 5 aylık sevgilisi arabasını kullanırken kaza yapmış ve yardımcı olmak yerine terk etmeye karar vermiş hem de şok bir bahaneyle!

3. 5 aylık sevgilisi arabasını kullanırken kaza yapmış ve yardımcı olmak yerine terk etmeye karar vermiş hem de şok bir bahaneyle!

'Benim arabamı o kullanıyordu ve kaza yaptık. Araba göle battı ve resmen mahvoldu. Ben yardımcı olmak için ne yapabileceğini sormasını beklerken bana 'bu senin karman ve sana bir şekilde geri dönüyor, seninle beraber olamam' diyerek ayrıldı.'

4. İlgisi başkalarına kaymış ama bu itirafı yapmak için biraz fazla gecikmiş!

'2 senedir beraber olduğum erkek arkadaşım bir gün yatakta yatarken, 'Sokakta yürürken beğendiğin erkekler oluyor ya?' dedi. Afalladım ve hatta utanarak 'evet...' diyerek cevap verdim. Bana, 'Benim de beğendiğim erkekler oluyor' cevabını vererek erkeklerden hoşlandığını fark ettiğini söyledi'

5. Beraber çıktıkları her yerde hesabı ödüyor diye illegal işlere bulaşmakla suçlamış, oysa işler çok farklıymış!

5. Beraber çıktıkları her yerde hesabı ödüyor diye illegal işlere bulaşmakla suçlamış, oysa işler çok farklıymış!

'Kız arkadaşım bana 'çok paran var, her dışarı çıktığımızda hesabı sen ediyorsun. İllegal bir şeyler yapıyor gibisin ve bana da hiç vakit ayırmıyorsun' dedi. O gün ayrıldık. Tek yaptığım McDonalds'da çifte mesai çalışmak ve yorgunluktan öldüğüm halde her dışarı çıktığımızda her şeyi karşılamaktı!'

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6. Yine anneler yine anneler... Erkek arkadaşı annesi öyle uygun gördüğü için ayrılmaya karar vermiş. Annenin gerekçesini duymanız lazım!

6. Yine anneler yine anneler... Erkek arkadaşı annesi öyle uygun gördüğü için ayrılmaya karar vermiş. Annenin gerekçesini duymanız lazım!

'Üniversiteye gidiyorduk ve bana annesinin benim çok dominant ve sinsi olduğumu düşündüğünü söyledi. Annesi, eğer ben hayatına girsem kendi kontrolünün kalmayacağını düşünüyormuş, ayrıldık!'

7. Hanımlar beyler hazır olun! Balığı öldüğü için ayrılmaya karar verdiğini söyleyen birileri var...

7. Hanımlar beyler hazır olun! Balığı öldüğü için ayrılmaya karar verdiğini söyleyen birileri var...

'2 senedir mutlu mesut devam eden ilişkimizde aniden saçma sapan şeyler yüzünden kavga etmeye başladık. Bir şeylerin ters gittiğinin ben de farkındaydım ama bu kadarını beklemiyordum. Beni aradı ve 'balığım öldü, yasımı yalnız tutmaya ihtiyacım var ayrılalım' dedi. 'Tamam o zaman' dedim...'

8. Evlilik tarihi belli, ev satın alınmak üzereyken aniden yüklenen soğukkanlılık!

8. Evlilik tarihi belli, ev satın alınmak üzereyken aniden yüklenen soğukkanlılık!

'Düğüne dört hafta kalmıştı ve beraber ilk evimizi almak üzereydik. Ev sahibinden onay geldiğini söylemek için bir heyecan yanına gittiğimde kız arkadaşım karalara bağlamış oturuyordu. Daha önce hiçbir problem yaşamadığımıza yemin edebilirim... Bana, 'içimde geçmeyen kötü bir his var. Bunu tanrının bu evliliğe rızası yok şeklinde yorumluyorum üzgünüm ama ayrılmayız' dedi.

9. Sorun sen değilsini, Hugh!

9. Sorun sen değilsini, Hugh!

'Kız arkadaşım Hugh Jackman'a benzemem için bana üç ay verdi. Bunun sadece bir şakadan ibaret olduğunu düşündüm ama yine de herhalde vücut yapmamı istiyor diye düşünerek takviyelere ve spor salonuna bir dünya para harcadım. Kaslandım da ama üç ayda bir Hugh Jackman olamadım tabii! Benden ciddi ciddi ayrıldı...'

10. Aman dikkat edin evcil hayvanınızın ismiyle sevgilinizinki benzemesin...

10. Aman dikkat edin evcil hayvanınızın ismiyle sevgilinizinki benzemesin...

'Erkek arkadaşımla 1 senedir beraberdik. Adım Maddie, onların da dünya tatlısı Maddie adında bir köpeği vardı. Köpekleri vefat etti ve sevgilim bana evcil hayvanını hatırlattığım için daha fazla yapamayacağını söyledi...'

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11. Hangi filmi beğendiğinizi söylerken de dikkat edin böyleleri de varmış!

11. Hangi filmi beğendiğinizi söylerken de dikkat edin böyleleri de varmış!

'Aşağı yukarı altı aydır beraberdik daha birbirimizi yeni yeni tanıyorduk. Bir gün konu filmlere geldi. Normal bir şekilde, Tangled filmini Frozen'dan daha çok sevdiğimi söylediğimde bir anda çok ciddi bir suratla bana dönüp 'Kusura bakama ama bu iş yürümez vizyonsuzmuşsun belli ki' deyip ayrıldı.'

12. Babanızın saç rengi bir ilişkinin devam edip etmeyeceğini gösteren faktör olabilir mi?

12. Babanızın saç rengi bir ilişkinin devam edip etmeyeceğini gösteren faktör olabilir mi?

'Kız arkadaşımla işlerin ciddileşmeye başladığı o döneme girdik. Ailelerin tanıştıracağımız bir yemek düzenledik ve gayet de heyecanlıydık. Yemek güzel geçti, herkes evlerine dağılacaktı ki kız arkadaşım yanıma geldi. Babasının kızıl saçlı torunlar istemediğini söyledi ve ilişkiyi orada bitirdi. Ben kızıl bile değilim, babam da uzun yıllar sonra ailede kızıl doğan tek çocuk...'

13. Sosyal medya hayatımızı ele geçiriyor diye boşuna demiyorlar herhalde! Bir kadın, sevgilisinden Instagram yüzünden ayrılıyor. Neden mi?

13. Sosyal medya hayatımızı ele geçiriyor diye boşuna demiyorlar herhalde! Bir kadın, sevgilisinden Instagram yüzünden ayrılıyor. Neden mi?

'Kız arkadaşımla 1 senedir beraberdik, arkadaşları benden pek haz etmezdi ama biz iyiydik. En azından ben öyle zannediyordum. Bir gün yemeğe çıktık ve restorana benden haz etmeyen arkadaşlarıyla beraber geldi. Onu doldurduklarını biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Bir sene içinde Instagram'a yalnızca üç beraber fotoğraf attığımız için beni ikili bir hayat yaşamakla suçladılar. Fotoğraf koymadım diye terk edildim'

14. Şu dünyada azıcık kibar insan kalmışken, birinden kibar olduğu için ayrılınır mı? Ayrılınırmış..

14. Şu dünyada azıcık kibar insan kalmışken, birinden kibar olduğu için ayrılınır mı? Ayrılınırmış..

'Birkaç aydır beraber olduğum erkek arkadaşımla yemeğe çıktık. Garsonlara her zaman kibar davranırım, her zamanki gibi gülümsedim ve teşekkür ettim. Yemeğin sonunda, erkek arkadaşım bu kibar davranışlarıma artık katlanamadığımı söyleyerek insanlara fazla iyi davrandığımı ve hizmet edenlerin bu kadarını hak etmediğini söyledi. Tabii ki ilişki orada bitti ben de ağzım açık kaldım.'

15. Kabul Taylor Swift tanınmayacak bir isim değil ama ayrılık bahanesi de olmamalıymış sanki!

15. Kabul Taylor Swift tanınmayacak bir isim değil ama ayrılık bahanesi de olmamalıymış sanki!

'Kız arkadaşımla bir sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştık. İlk dışarı çıktığımız gün Spotify listelerimizden ve hangi tür müziklerden hoşlandığımızı konuşurken bana bu sene en çok hangi şarkıyı dinlediğimi sordu. Söyledim, o da bana söyledi. Fakat adını hiç duymadığım bir şarkıydı. Hiç dinlemediğimi söyleyince 'sen benimle dalga mı geçiyorsun?' diyerek üstüme yürümeye başladı. Taylor Swift şarkısı bilmeyen biriyle beraber olamazmış, ayrıldık'

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