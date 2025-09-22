onedio
Bi' Yanlışlık Oldu Galiba: TasteAtlas'ın "Yunan Tatlıları" Listesine Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.09.2025 - 13:43

TasteAtlas, dünyanın en çok takip edilen ve sevilen gastronomi platformu. Bugüne kadar da kendisinden hep hazırladığı listelerle söz ettik. Dünya lezzetlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan TasteAtlas, hazırladığı yemek listeleriyle çoğu zaman kalbimizi kazanmayı başardı ve yemeklerimize üst sıralarda yer verdi.

Fakat son 'Yunanistan' paylaşımları hiç mi hiç olmadı...

Yunan tatlılarıymış!

TasteAtlas, Instagram hesabından 'Yunan tatlıları' paylaşımı yaptı ve bir de 'En sevdiğin Yunan tatlısı hangisi?' diye sordu. Listeyi incelemeye başladığımızda bazı isimler bize çok tanıdık geldi! Sadece şekilleri biraz farklılaşan bu tatlılar, Yunanistan'a özgüymüş gibi paylaşılınca işler çığrından çıktı.

Baklava, helva, revani, lokma, kurabiye...

Listedeki tatlıların birçoğu size de tanıdık geldi değil mi? Özellikle de isimleri dahi değiştirilmeden kullanılan tatlılar. Sadece araya birkaç harf daha eklenmiş o kadar :)

Örneğin lokma olmuş size loukoumades, kurabiye olmuş size kourabiedes, portakallı revani olmuş size portokalopita!

TasteAtlas'ın bu paylaşımına Türklerden yorumlar eksik olmadı.

Gelin bakalım bu paylaşıma ne gibi yorumlar yapıldı?

'Harika Türk tatlıları'

"Bunların hepsi Türk tatlıları!"

Kimse bizim kadar kaos sevemez.

"1 Nisan mı?"

İşte karşılıkları da burada;

Gelin biraz da X'e düşen bu habere gelen yorumlara bakalım;

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

Lütfen olmasın böyle bir şey :)

twitter.com

