Bi' Yanlışlık Oldu Galiba: TasteAtlas'ın "Yunan Tatlıları" Listesine Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor
TasteAtlas, dünyanın en çok takip edilen ve sevilen gastronomi platformu. Bugüne kadar da kendisinden hep hazırladığı listelerle söz ettik. Dünya lezzetlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan TasteAtlas, hazırladığı yemek listeleriyle çoğu zaman kalbimizi kazanmayı başardı ve yemeklerimize üst sıralarda yer verdi.
Fakat son 'Yunanistan' paylaşımları hiç mi hiç olmadı...
Kaynak: TasteAtlas
Yunan tatlılarıymış!
Baklava, helva, revani, lokma, kurabiye...
TasteAtlas'ın bu paylaşımına Türklerden yorumlar eksik olmadı.
Gelin bakalım bu paylaşıma ne gibi yorumlar yapıldı?
"Bunların hepsi Türk tatlıları!"
Kimse bizim kadar kaos sevemez.
"1 Nisan mı?"
👇🏻
👇🏻
İşte karşılıkları da burada;
Gelin biraz da X'e düşen bu habere gelen yorumlara bakalım;
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Lütfen olmasın böyle bir şey :)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın