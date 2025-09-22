Dünyanın En İyi 'Deniz Ürünleri' Yemekleri Listesinde Kalamar Tava da Var: Peki Kaçıncı Sırada?

Dünyanın en popüler gastronomi platformu TasteAtlas, yerel lezzetleri tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. Yemek kültürünün sonraki kuşaklara da aktarılmasında büyük bir rol üstlenen TasteAtlas, sık sık hazırladığı listelerle gündemimize geliyor. Belirli bir kategoride en iyileri seçen platform, sosyal medya hesabından paylaştığı listelerle uluslararası tartışmalara da neden olabiliyor! :)

TasteAtlas, bu kez dünyanın en iyi deniz ürünleri yemekleri listesini yayınladı. Bakalım listeye girmeyi başaran kalamar tava, kaçıncı sırada?

Kaynak: TasteAtlas