Dünyanın En İyi 'Deniz Ürünleri' Yemekleri Listesinde Kalamar Tava da Var: Peki Kaçıncı Sırada?
Dünyanın en popüler gastronomi platformu TasteAtlas, yerel lezzetleri tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. Yemek kültürünün sonraki kuşaklara da aktarılmasında büyük bir rol üstlenen TasteAtlas, sık sık hazırladığı listelerle gündemimize geliyor. Belirli bir kategoride en iyileri seçen platform, sosyal medya hesabından paylaştığı listelerle uluslararası tartışmalara da neden olabiliyor! :)
TasteAtlas, bu kez dünyanın en iyi deniz ürünleri yemekleri listesini yayınladı. Bakalım listeye girmeyi başaran kalamar tava, kaçıncı sırada?
Kaynak: TasteAtlas
Kalamar tava, dünyanın en iyi 4. deniz ürünü yemeği oldu!
İşte dünyanın en iyi 50 deniz ürünü yemeği;
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
