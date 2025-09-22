onedio
Dünyanın En İyi 'Deniz Ürünleri' Yemekleri Listesinde Kalamar Tava da Var: Peki Kaçıncı Sırada?

Dilara Bağcı
22.09.2025 - 11:21

Dünyanın en popüler gastronomi platformu TasteAtlas, yerel lezzetleri tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. Yemek kültürünün sonraki kuşaklara da aktarılmasında büyük bir rol üstlenen TasteAtlas, sık sık hazırladığı listelerle gündemimize geliyor. Belirli bir kategoride en iyileri seçen platform, sosyal medya hesabından paylaştığı listelerle uluslararası tartışmalara da neden olabiliyor! :)

TasteAtlas, bu kez dünyanın en iyi deniz ürünleri yemekleri listesini yayınladı. Bakalım listeye girmeyi başaran kalamar tava, kaçıncı sırada?

Kaynak: TasteAtlas

Kalamar tava, dünyanın en iyi 4. deniz ürünü yemeği oldu!

TasteAtlas, 'en iyi deniz ürünleri yemekleri' listesinde toplamda 50 farklı tarife yer verdi. Bu listede yer alan tek yemeğimiz kalamar tava, listede 4. sıraya yerleşti. 

Kalamar tava, geçtiğimiz aylarda ise yine TasteAtlas tarafından dünyanın en iyi kalamar yemeği seçilmiş ve Yunanistan'ın 'kalamarakia' tarifine fark atmıştı!

İşte dünyanın en iyi 50 deniz ürünü yemeği;

Birinci sırada Finlandiya'dan Loimulohi yer alıyor. Loimulohi, genellikle somon balığı pişirmenin geleneksel bir yöntemidir. Balık, açık ateşin üzerine dikey olarak yerleştirilmiş bir tahta parçası üzerinde tütsülenir. İşlemden önce somon genellikle deniz tuzuyla tatlandırılır ve üzerine limon suyu, bal veya ardıç eklenir. 

İkinci sırada ise Japonya'dan Kaisendon yer alıyor. Kaisendon, en sevilen taze deniz ürünlerinin, buharda pişirilmiş pirincin üzerine ince ince dilimlenerek eklenmesiyle yapılır. Bir kaisendon kasesinde ne tür sashimi (deniz ürünü) kullanılacağı ise zevklere ve mevsime göre değişir. Genellikle ton balığ, çipura, derin su karidesi, tarak, deniz kestanesi, yengeç ve somon yumurtası tercih edilir. 

Üçüncü sırada ise Endonezya'dan Batagor yer alıyor. Batagor, Endonezya'nın en meşhur atıştırmalıklarından birisidir ve geleneksel acı sosla servis edilen kızarmış balık köftesidir. 

Dördüncü sırada da özellikle keyifli sofraların eşlikçisi kalamar tava yer alıyor! 🎉

