Sardunya, Bambu, Paşa Kılıcı... Evinizde Hangi Bitkiyi Nereye Koymalısınız?

Sardunya, Bambu, Paşa Kılıcı... Evinizde Hangi Bitkiyi Nereye Koymalısınız?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.09.2025 - 12:44

Evlerimizde severek baktığımız bitkiler, enerjimizi olumlu yönde etkiler. Doğanın bir parçası olan çiçekler ve bitkiler ev halkına sakinlik ve huzur verir. Fakat iyi bakılmayan bir bitki de kısa sürede solacaktır. Bu nedenle doğru yerde konumlandırılan bir bitki, hem şık bir dekorasyon unsuru olur hem de uzun süre sizinle kalır!

Peki hangi bitkinizi, evinizin neresine koymalısınız? Ev bitkileri üzerine paylaşımlar yapan içerik üreticisi Hatice Gezer Koçyiğit paylaştı!

Kaynak: Instagramyesilceev

Balkondan başlayalım: İşte balkon seven bitkiler

Balkondan başlayalım: İşte balkon seven bitkiler

Balkon seven bitkiler genellikle çiçekleri olan minik saksı çiçekleridir. Bunlar:

  • Sardunya

  • Begonya

  • Lavanta

  • Petunya

Tüm bu bitkiler birbirinden güzel renkli çiçekleriyle balkonunuza ayrı bir hava katacak. Fakat şimdiden uyaralım, bazı soğuk bölgelerde kış aylarında bu çiçeklerinizi balkonda bırakmak donmalarına sebep olabilir.

Peki salon / oturma odası hangi bitkiler için uygun?

Peki salon / oturma odası hangi bitkiler için uygun?

İster salonunuza ister oturma odanıza koyabileceğiniz birçok bitki var. Bu odalar için seçeceğiniz bitkilerin büyük yapraklı olması, odanıza ayrı bir hava katacak. 

  • Monstera

  • Barış çiçeği

  • Yucca

  • Antoryum

Bu bitkilerin de doğrudan güneş ışığı alıp almaması gerektiğini araştırmanızı tavsiye ederiz.

Mutfağım da bitkisiz olmaz diyenlere: Mutfağa konulabilecek çiçekler!

Mutfağım da bitkisiz olmaz diyenlere: Mutfağa konulabilecek çiçekler!

Mutfak, birçoğumuzun en çok zamanını geçirdiği yer. Haliyle mutfakta farklılık arayanlar en çok bitkilere yöneliyor. Fakat mutfak, diğer odalara göre daha sıcak olabileceği için çiçeklere dikkat etmek gerekiyor:

  • Aloe Vera

  • Para bitkisi

  • Telgraf çiçeği

  • Bambu

Gelelim yatak odasına!

Gelelim yatak odasına!

Yatak odasında özellikle geceleri oksijen veren, insanı rahatlatan bitkilerin kullanılması tavsiye ediliyor. Yatak odanıza rahatlıkla koyabileceğiniz bitkiler ise şu şekilde:

  • Paşa kılıcı

  • Kurdele çiçeği

  • Yasemin

  • Kauçuk

