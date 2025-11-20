Beatrice Straight Network Filminde Ekranda Kaç Dakika Kaldı?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 20 Kasım 2025 Perşembe akşamı sinema tarihinde ilginç bir rekoru gündeme taşıyan bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Network filmindeki rolüyle 1977’de ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Beatrice Straight, 121 dakikalık film boyunca ekranda yaklaşık ne kadar süre kalmıştır?” sorusu yöneltildi. Sinemaseverler, kısa süreli performansıyla Oscar kazanan bu tarihi anı araştırmaya başladı.