onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Beatrice Straight Network Filminde Ekranda Kaç Dakika Kaldı?

Beatrice Straight Network Filminde Ekranda Kaç Dakika Kaldı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.11.2025 - 22:39

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 20 Kasım 2025 Perşembe akşamı sinema tarihinde ilginç bir rekoru gündeme taşıyan bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Network filmindeki rolüyle 1977’de ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Beatrice Straight, 121 dakikalık film boyunca ekranda yaklaşık ne kadar süre kalmıştır?” sorusu yöneltildi. Sinemaseverler, kısa süreli performansıyla Oscar kazanan bu tarihi anı araştırmaya başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Network filmindeki rolüyle 1977’de “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar”ını kazanan Beatrice Straight, 121 dakikalık film boyunca ekranda yaklaşık ne kadar süre kalmıştır?

Network filmindeki rolüyle 1977’de “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar”ını kazanan Beatrice Straight, 121 dakikalık film boyunca ekranda yaklaşık ne kadar süre kalmıştır?

A: 5 dakika

B: 15 dakika

C: 25 dakika

D: 121 dakika

Doğru Cevap: A: 5 dakika

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın