Beatrice Straight Network Filminde Ekranda Kaç Dakika Kaldı?
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 20 Kasım 2025 Perşembe akşamı sinema tarihinde ilginç bir rekoru gündeme taşıyan bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Network filmindeki rolüyle 1977’de ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Beatrice Straight, 121 dakikalık film boyunca ekranda yaklaşık ne kadar süre kalmıştır?” sorusu yöneltildi. Sinemaseverler, kısa süreli performansıyla Oscar kazanan bu tarihi anı araştırmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Network filmindeki rolüyle 1977’de “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar”ını kazanan Beatrice Straight, 121 dakikalık film boyunca ekranda yaklaşık ne kadar süre kalmıştır?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın