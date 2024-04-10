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Bayram Şekeri misin Bayram Harçlığı mı?

Bayram Şekeri misin Bayram Harçlığı mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.04.2024 - 09:02

Bayram telaşı kapıda, hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, biz de size bayramın en renkli ve eğlenceli sorusunu yöneltiyoruz: 'Bayram şekeri misin, yoksa bayram harçlığı mı?' Bu soruyla, bayramın en tatlı ve heyecan verici iki yüzünü karşı karşıya getiriyoruz. Acaba, kimi zaman çocukların gözlerini parlatan kimi zaman da büyüklerin yüzünü güldüren bu iki bayram geleneğinden hangisi seni temsil ediyor? 

Hazırsan, test başlıyor...

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1. Tabii güne erken bir başlangıç yapıyoruz. Bayram sabahı en çok ne yapmayı seversin?

2. Mutluluğu paylaşalım. Bayramda sevdiklerine ne hediye etmek istersin?

3. Peki, bir bayram ziyaretinde seni en çok ne mutlu eder?

4. Bayram tatilinde sevdiklerinin yanına gidemiyorsun. Bu durumda en sevdiğin aktivite nedir?

5. Tarzını keşfetmemize izin ver! Bayram için giyinirken tarzın nasıldır?

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6. Biraz da ağzımız tatlansın. Bayramda en sevdiğin tatlı türü nedir?

7. Sıra geldi o malum soruya! Bayram ziyaretlerinde seni en çok ne sıkar?

8. Son olarak söyle bakalım sen eli öpülen misin, el öpen mi?

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İnsana Neşe ve Enerji Veren Bir Bayram Şekerisin!

Tatlı mı tatlı bir gülümseme ve neşe saçan bir enerjiye sahipsin. Geleneklere olan derin saygın ve bayramları sevdiklerinle dolu dolu, duygusal ve anlamlı bir şekilde geçirmeyi tercih etmenden anladık: Sen tam bir 'Bayram Şekeri'sin! 

 Aile bağlarına, sevgiye, ilgiye ve birlikteliğe olan düşkünlüğün, senin kişiliğinin en belirgin özellikleri arasında yer alıyor. Bayramlar senin için sadece bir tatil değil, aynı zamanda aile, dostluk ve sıcaklık demek...

Fakat hayat senin için sadece bayramlarda değil her an sevgiden ve eğlenceden oluşuyor. Çikolatanın ham maddesi gibisin... Senin dünyan, sevdiklerinle bir arada olmak, bol bol sevmek ve sevilmek üzerine kurulu. Üstelik senin insanın içini neşe ile dolduran samimi ve eğlenceli bir yanın var. Seninle geçirilen zamanlar, kahkahalarla dolu ve eğlenceli oluyor. Hayata karşı olan pozitif bakış açın, her şeye rağmen hayattan keyif almayı sağlıyor. Seninle birlikteyken, hayatın tüm zorluklarına rağmen gülümsemek ve eğlenmek kaçınılmaz. İnsan seni bir defa tanıyınca sevmeden ve seni görmeden duramaz!

İnsana El Öptüren ve Güç Veren Bayram Harçlığısın!

Beklenmedik, eğlenceli, her zaman bir sürprizle insanı şaşırtan mucize gibi birisin! Bayramın gelmesini dört gözle bekleyen muzip ve çocuksu ruhundan tanıdık: Sen tam bir 'Bayram Harçlığı'sın! 

Açıkçası bayram senin için sadece sevdiklerinle bir arada olmak demek değil, aynı zamanda yeni yerler keşfetmek, hediye ve harçlık toplamak gibi birçok heyecan verici aktiviteyi de beraberinde getiriyor. Sana göre bayramın en güzel yanı, akrabaları trollemek, kuzenlerle muzurluk yapmak ve tatilin tadını çıkarmak... 

Aslında senin hayat felsefen, her anın tadını çıkarmak ve enerjini yüksek tutmak üzerine kurulu. Parayı, enerjiyi ve eğlenceyi bir arada tutmayı başaran nadir insanlardansın. Bu yüzden de etrafındakiler seninle vakit geçirmekten büyük keyif alıyor. Seninle geçirilen her an, insanın ömrüne ömür katıyor. Neşenin hiç eksik olmasın, çünkü senin neşen, etrafındakilere de bulaşıyor. İşte senin bu enerjin ve neşen, bayramları daha da anlamlı ve eğlenceli kılıyor.

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