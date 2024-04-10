Bayram Şekeri misin Bayram Harçlığı mı?
Bayram Şekeri misin Bayram Harçlığı mı?
Bayram telaşı kapıda, hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, biz de size bayramın en renkli ve eğlenceli sorusunu yöneltiyoruz: 'Bayram şekeri misin, yoksa bayram harçlığı mı?' Bu soruyla, bayramın en tatlı ve heyecan verici iki yüzünü karşı karşıya getiriyoruz. Acaba, kimi zaman çocukların gözlerini parlatan kimi zaman da büyüklerin yüzünü güldüren bu iki bayram geleneğinden hangisi seni temsil ediyor?
Hazırsan, test başlıyor...
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1. Tabii güne erken bir başlangıç yapıyoruz. Bayram sabahı en çok ne yapmayı seversin?
2. Mutluluğu paylaşalım. Bayramda sevdiklerine ne hediye etmek istersin?
3. Peki, bir bayram ziyaretinde seni en çok ne mutlu eder?
4. Bayram tatilinde sevdiklerinin yanına gidemiyorsun. Bu durumda en sevdiğin aktivite nedir?
5. Tarzını keşfetmemize izin ver! Bayram için giyinirken tarzın nasıldır?
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6. Biraz da ağzımız tatlansın. Bayramda en sevdiğin tatlı türü nedir?
7. Sıra geldi o malum soruya! Bayram ziyaretlerinde seni en çok ne sıkar?
8. Son olarak söyle bakalım sen eli öpülen misin, el öpen mi?
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