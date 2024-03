Sen, romantizmin ve şiirin birleştiği yerdesin; bir aşk şairi kadar tutkulu, bir romantik kahraman kadar cesursun. Senin için yağmurun hüzünlü melodisi, toprağın taze ve canlandırıcı kokusu, kuşların neşeli cıvıltısı, gökyüzünün sonsuz mavisi ve denizin acı-tatlı tuzu... Hepsi aşkın farklı tonları, hepsi kalbinin ritmini çalıyor.

Aşkın uğruna dağları delen Mecnun'un azmi, Kerem'inin peşinden koşan Aslı'nın sadakati gibi, sen de aşkın en saf ve en güçlü haliyle yanıp tutuşuyorsun. Duygusal, hassas, düşünceli ve sevgi dolu bir kalbin var. Senin tarafından sevilmek, bir kişiye bahşedilebilecek en büyük lütuf.

Seninle paylaşılan bir bakış, bir sarılış, bir el tutuş... Her biri, bir diğerinden daha derin ve anlamlı. Senin ruhun, bir şiir gibi güçlü, hassas ve kıymetli. Seninle geçirilen her an, bir şiirin satırlarında kaybolmak gibi. Seninle yaşanan her aşk, bir şiirin mısralarında saklı bir hazine gibi. Fakat ayrılıklar da en çok senin için yıkıcı. Sen öyle güzel seviyorsun ki hak ettiğini bulacağına eminiz!