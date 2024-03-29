Yağmura Karşı Duruşun Aşkını Ele Veriyor!
Yağmura Karşı Duruşun Aşkını Ele Veriyor!
Yağmurlu bir günde aynı şemsiyeyi paylaşan bir çiftten daha romantik ne olabilir ki? Aşkın doruklarda yaşandığı anlardan biri olan yağmurlu havalarda senin tarzını da merak ediyoruz. Zira, yağmura karşı duruşun aşkını ele veriyor! Acaba sen nasıl bir aşıksın? Hadi öğrenelim!
Hazırsan, test başlıyor...
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1. İlk olarak yağmurdan korunmak için bir yağmurluk seç!
2. Peki, yağmurlu bir günü nasıl değerlendirirsin?
3. Hadi bir de kişiliğini yansıtan özel bir şemsiye seç!
4. Yağmur sesini duyduğunda ilk tepkin ne olur?
5. Sence yağmura eşlik edecek içecek hangisidir?
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6. Yağmurlu bir günde nasıl bir ruh hali içerisinde olursun?
7. Son olarak söyle bakalım: Yağmurda ıslanmak mı, yoksa sıcak bir kahve ile yağmuru izlemek mi?
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