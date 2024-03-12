Şehir İnsanı mısın Köy İnsanı mı?

Enerji dolu, hareketli ve kaotik bir yaşam tarzı... Tam da ihtiyacın olan şey! Şüphesiz ki bir metropolün kalabalığı, hareketliliği ve gürültüsü sana huzur veriyor. Sessiz ve sakin bir ortamda, kendinle baş başa kaldığında kendini sıkılmış ve huzursuz hissediyorsun. Hatta kütüphane dışında sessizlik fikrini kabul edemiyorsun. Uzun süreli tatillerde bile zorlanıyor, nereye gidersen git içten içe şehrin dinamizmini arıyorsun. Senin için ideal olan, şehrin bitmek tükenmek bilmeyen hareketliliği, telaşı, enerjisi ve kaosu...

Şehir hayatının hızlı temposuna ayak uydurmak, geceyi gündüze katmak, sürekli hareket halinde olmak senin yaşam tarzın. Her ne kadar bu hızlı tempo zaman zaman seni yorsa da, bu durumdan şikayet etsen de, aslında bu durumdan oldukça keyif aldığını biliyorsun. Belki de durmayı bilmiyor ya da durmaktan korkuyorsun.

Enerjik ve neşeli kişiliğin, bu hızlı ve hareketli yaşam tarzına oldukça uygun. Ayrıca biraz işkolik olduğunu da inkar etmemelisin. Şehir hayatının sunduğu olanaklardan, imkanlardan ve fırsatlardan sonuna kadar faydalanmayı seviyorsun. Şehrin ışıklarının sönmemesi, gece hayatının hiç bitmemesi, müziğin hiç durmaması... İşte senin ideal yaşam tarzın bu!