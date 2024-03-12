Şehir İnsanı mısın Köy İnsanı mı?
Şehir İnsanı mısın Köy İnsanı mı?
Şehrin gürültüsü ve kalabalığı mı, yoksa köy yaşamının sessizliği ve huzuru mu? Bir başka pencereden ele alırsak şehir yaşamı sizin için enerji ve eğlence anlamına mı geliyor? Ya da köy hayatı sıkıcı ve zorlu olabilir mi? Tüm bu soruların dışında gerçekte istediğinizi öğrenmeye hazır olun! Yaşam tarzınıza hangisinin daha uygun olduğunu birlikte öğreneceğiz! Acaba siz şehir insanı mısınız, yoksa köy insanı mı?
Hazır olun, test başlıyor...
1. Zor bir soru ile başlıyoruz. İnternet olmadan yaşayabilir misin?
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2. Hadi bir de ev seç...
3. Peki sence şehir hayatının en güzel yanı ne?
4. Ya köy hayatı? Sence köy hayatının en zor yanı ne?
5. Şimdi yola çıkıyoruz! Toplu taşıma mı, yoksa bisiklet mi?
6. Biraz da eğlenelim. Ama önce eğlence denince senin aklına bunlardan hangisi geliyor?
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7. Kendini yaşadığın yere ait hissediyor musun?
8. Sırası gelmişken, tatilde hangisini tercih edersin?
9. Son olarak bir de en yakın arkadaşını seç!
Sen Gerçek Bir Şehir İnsanısın!
Sen Gerçek Bir Köy İnsanısın!
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Sen gerçek bir köy insanısın!🤔 Kafa dinlemek düşünmek her zaman çok iyidir
Sen Gerçek Bir Şehir İnsanısın! ben köyleri daha çok seviyom...