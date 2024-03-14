Batıl İnançlarına Göre Kimsin Sen?
Batıl İnançlarına Göre Kimsin Sen?
Bazı inançlar vardır ki insanın hayatına şekil verir! Kimileri yıllarca lanet getirir kimileri kötü şans... Peki, sizin 'İnansan bir dert inanmasan bir dert' dedirten batıl inancınız ne? Siz batıl inançlarınızı söyleyin biz de sizin kim olduğunuzu!
Hazırsanız, test başlıyor...
1. Doğum günü pastasına mum diker misin?
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2. Dört yapraklı yonca ya da at nalının şans getirdiğine inanır mısın?
3. Nazara karşı bir önlem olarak tahtaya vurur ya da dilini ısırır mısın?
4. Üzerine kuş pislerse bunun şans getireceğine inanır mısın?
5. Yıldız kayarken dilek tutar mısın?
6. Kıyafetlerinin içine nazar boncuğu takar mısın?
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7. Ayna kırmanın uğursuzluk getirdiğine inanır mısın?
8. Merdiven altından geçmenin kötülüğü çağırdığına inanır mısın?
9. Kara kedi görmenin uğursuzluk getireceğine inanır mısın?
10. 13 sayısının uğursuzluğu temsil ettiğine inanır mısın?
11. Bıçak gibi sivri uçlu şeyleri elden ele geçirirken kavga etmemek için tükürür müsün?
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12. Gece tırnak kesmenin şeytanı çağırdığına inanır mısın?
13. Terlik ya da ayakkabının ters dönmesini uğursuzluk olarak değerlendiriyor musun?
14. Süpürge çalışırken birinin ayağına değerse o kişinin kısmetinin kapanacağına inanıyor musun?
15. Ceketin düğmelerini yanlış iliklemenin kişinin kısmetini kapattığına inanıyor musun?
16. Bir kişinin camında karga veya kuzgun ötmesi ölümün habercisi olabilir mi?
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