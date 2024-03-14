Batıl İnançlarına Göre Kimsin Sen?

Sen umursamazlık ve gamsızlıkta bir dünya markasısın!

Hayatın karmaşasında, bazen bir adım geri atıp umursamaz bir tavır sergileyebilmek ne keyifli, değil mi? Her şeyin üstüne üstüne geldiği bu hızlı tempoda, bazen sadece durup 'Umursamıyorum!' demek, tüm stresi ve karmaşayı bir kenara bırakmak adeta bir lüks gibi görünebilir. Fakat senin için bu bir tercih değil, yaşam tarzı!

Zira sen, hayatta karşısına çıkan tüm zorluklara karşı dik duran, gerçek bir gamsız, umursamaz ve korkusuz bir kişiliksin. Batıl inançlar, korkutucu kabuslar ya da sınırlayıcı engeller senin huzurunu kaçırmaya yetmiyor. Senin için gerçek olan tek şey bilim. Elbette, arada bir eğlenmek adına tahtaya vuruyorsun, ama bu senini için sadece bir oyun. Öz güvenle dolu tavrın, karizmanı da ön plana çıkarıyor.

Hayatın renkli ve keyifli yönlerini görmeyi seviyorsun. Batıl inançların senin güzelliğini, huzurunu, keyfini bozmasından endişelenirsen, bir süre inanıyorsun. Tabii sonra unutuyorsun... Çünkü senin keyfin yerindeyse, gerisi tamamen boş. Kendine olan bu aşırı özgüvenin ve kendini sevme hali de gözlerden kaçmıyor. Ayna karşısında geçirdiğin saatler, bu güzelliğin korunması için. Ve elbette, gözle görülmese de, kıyafetlerinin içine bir nazar boncuğu taktığını düşünüyoruz. Biliyoruz ki bu güzelliği, bu yakışıklılığı bir çatlak ayna bile kaldırmaz...