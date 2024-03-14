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Batıl İnançlarına Göre Kimsin Sen?

Batıl İnançlarına Göre Kimsin Sen?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.03.2024 - 10:08

Bazı inançlar vardır ki insanın hayatına şekil verir! Kimileri yıllarca lanet getirir kimileri kötü şans... Peki, sizin 'İnansan bir dert inanmasan bir dert' dedirten batıl inancınız ne? Siz batıl inançlarınızı söyleyin biz de sizin kim olduğunuzu! 

Hazırsanız, test başlıyor...

1. Doğum günü pastasına mum diker misin?

1. Doğum günü pastasına mum diker misin?
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2. Dört yapraklı yonca ya da at nalının şans getirdiğine inanır mısın?

2. Dört yapraklı yonca ya da at nalının şans getirdiğine inanır mısın?

3. Nazara karşı bir önlem olarak tahtaya vurur ya da dilini ısırır mısın?

4. Üzerine kuş pislerse bunun şans getireceğine inanır mısın?

4. Üzerine kuş pislerse bunun şans getireceğine inanır mısın?

5. Yıldız kayarken dilek tutar mısın?

5. Yıldız kayarken dilek tutar mısın?

6. Kıyafetlerinin içine nazar boncuğu takar mısın?

6. Kıyafetlerinin içine nazar boncuğu takar mısın?
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7. Ayna kırmanın uğursuzluk getirdiğine inanır mısın?

7. Ayna kırmanın uğursuzluk getirdiğine inanır mısın?

8. Merdiven altından geçmenin kötülüğü çağırdığına inanır mısın?

9. Kara kedi görmenin uğursuzluk getireceğine inanır mısın?

9. Kara kedi görmenin uğursuzluk getireceğine inanır mısın?

10. 13 sayısının uğursuzluğu temsil ettiğine inanır mısın?

10. 13 sayısının uğursuzluğu temsil ettiğine inanır mısın?

11. Bıçak gibi sivri uçlu şeyleri elden ele geçirirken kavga etmemek için tükürür müsün?

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12. Gece tırnak kesmenin şeytanı çağırdığına inanır mısın?

12. Gece tırnak kesmenin şeytanı çağırdığına inanır mısın?

13. Terlik ya da ayakkabının ters dönmesini uğursuzluk olarak değerlendiriyor musun?

13. Terlik ya da ayakkabının ters dönmesini uğursuzluk olarak değerlendiriyor musun?

14. Süpürge çalışırken birinin ayağına değerse o kişinin kısmetinin kapanacağına inanıyor musun?

15. Ceketin düğmelerini yanlış iliklemenin kişinin kısmetini kapattığına inanıyor musun?

15. Ceketin düğmelerini yanlış iliklemenin kişinin kısmetini kapattığına inanıyor musun?

16. Bir kişinin camında karga veya kuzgun ötmesi ölümün habercisi olabilir mi?

16. Bir kişinin camında karga veya kuzgun ötmesi ölümün habercisi olabilir mi?
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Umursamaz!

Sen umursamazlık ve gamsızlıkta bir dünya markasısın! 

Hayatın karmaşasında, bazen bir adım geri atıp umursamaz bir tavır sergileyebilmek ne keyifli, değil mi? Her şeyin üstüne üstüne geldiği bu hızlı tempoda, bazen sadece durup 'Umursamıyorum!' demek, tüm stresi ve karmaşayı bir kenara bırakmak adeta bir lüks gibi görünebilir. Fakat senin için bu bir tercih değil, yaşam tarzı! 

Zira sen, hayatta karşısına çıkan tüm zorluklara karşı dik duran, gerçek bir gamsız, umursamaz ve korkusuz bir kişiliksin. Batıl inançlar, korkutucu kabuslar ya da sınırlayıcı engeller senin huzurunu kaçırmaya yetmiyor. Senin için gerçek olan tek şey bilim. Elbette, arada bir eğlenmek adına tahtaya vuruyorsun, ama bu senini için sadece bir oyun. Öz güvenle dolu tavrın, karizmanı da ön plana çıkarıyor.

Hayatın renkli ve keyifli yönlerini görmeyi seviyorsun. Batıl inançların senin güzelliğini, huzurunu, keyfini bozmasından endişelenirsen, bir süre inanıyorsun. Tabii sonra unutuyorsun... Çünkü senin keyfin yerindeyse, gerisi tamamen boş. Kendine olan bu aşırı özgüvenin ve kendini sevme hali de gözlerden kaçmıyor. Ayna karşısında geçirdiğin saatler, bu güzelliğin korunması için. Ve elbette, gözle görülmese de, kıyafetlerinin içine bir nazar boncuğu taktığını düşünüyoruz. Biliyoruz ki bu güzelliği, bu yakışıklılığı bir çatlak ayna bile kaldırmaz...

Takıntılı!

Hayatına yön veren bir takım takıntıların olabilir mi? 

Sen, hayatın gizemlerine karşı inanılmaz bir ilgiye sahipsin. Her söylenene kolayca inanmamakla birlikte, aklında beliren kuşkuları da tamamen yok sayamıyorsun. 'Ya tutarsa' diye düşünmekten kendini alamıyorsun, değil mi? Bu durum, kuşku dolu düşüncelerin ve endişelerin ilişkilerine de sıçramış olabilir. Partnerine karşı zaman zaman şüpheci bir tutum sergileyebiliyor, geçmişten geleceğe her detayı mercek altına alabiliyorsun. Çünkü senin içinde dur durak bilmeyen bir merak var.

Hatta bu testin bile seni biraz germiş olabileceğini düşünüyoruz. Bazı sorularımız belki de rüyalarına bile girebilir... Ancak sanıyoruz ki, batıl inançların ötesinde senin göz ardı edemediğin bazı takıntıların var. Ruhani konulara ve sezgilerine olan inancın oldukça güçlü ve bu inançlarının sana güç verdiğini hissediyorsun. Hayatını takıntılarına göre yaşıyor olabilirisin... Hatta astroloğuna danışmadan önemli kararlar almayı tercih etmiyor da olabilirsin. Her şeyin düzenli ve kusursuz olmasını arzuluyor, olası olumsuzlukları zihninde canlandırıp tüm ihtimalleri düşünüyorsun. İşin biraz zor gibi görünse de, bu özelliğin senin hayatını daha renkli ve heyecanlı kılıyor. Hayatı tüm renkeleriyle yaşamak için kimseye ihtiyacın yok, bu her halinden belli... 

Ne diyelim, biraz merak, biraz da ilgi ile başlayan takıntılar! Kimi zaman bir hobi, kimi zaman ise bir yaşam tarzı haline geliyor. Peki, senin takıntılarının nedeni ne?

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