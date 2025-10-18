Başuzman Açıkladı: "Asgari Ücret Bu Rakamı Asla Aşmaz"
Yeni yıla 3 aydan az bir süre kalırken uzmanların asgari ücret tahminleri de gelmeye başladı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, katıldığı canlı yayında 2026 yılı için asgari ücret beklentisini paylaştı. “Asgari ücret 29 bin lirayı aşmaz” diyen Karakaş, Meclis gündemine de gelen torba yasa ile ilgili de görüşlerini belirtti.
TGRT Haber canlı yayınına katılan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Meclis gündemine gelen torba yasanın beklentileri karşılamadığını söyledi.
Torba yasada Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nasıl geçiyor?
Başuzman İsa Karakaş son olarak asgari ücret beklentisini de paylaştı.
