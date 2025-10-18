Başuzman Açıkladı: "Asgari Ücret Bu Rakamı Asla Aşmaz"

Torba yasada BES ve TES ile ilgili düzenlemelere de yer verildi.

Karakaş, 'Eğer BES’e girdiyseniz ister çalışan ister normal vatandaş olun devlet size yüzde 30 oranında katkı payı veriyor. Yeni yasada bu oran yüzde 50’ye kadar artırılabilir ya da 0’a indirilebilir. Cumhurbaşkanı’na bu konuda yetki veriliyor. TES, SGK’nın alternatifi değil. Ne kadar prim varsa o kadar maaş alıyorsunuz; ödediğiniz para bitince maaş da bitiyor' dedi.