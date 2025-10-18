onedio
Başuzman Açıkladı: "Asgari Ücret Bu Rakamı Asla Aşmaz"

Asgari Ücret
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.10.2025 - 15:29

Yeni yıla 3 aydan az bir süre kalırken uzmanların asgari ücret tahminleri de gelmeye başladı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, katıldığı canlı yayında 2026 yılı için asgari ücret beklentisini paylaştı. “Asgari ücret 29 bin lirayı aşmaz” diyen Karakaş, Meclis gündemine de gelen torba yasa ile ilgili de görüşlerini belirtti.

TGRT Haber canlı yayınına katılan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Meclis gündemine gelen torba yasanın beklentileri karşılamadığını söyledi.

Karakaş, 'Bayram ikramiyesinde veya izinlerle ilgili bir düzenleme yok. Torba kanunda babalık izni, doğum izinleriyle ilgili madde henüz bulunmuyor. Ayrıca esnafa 5 yıl erken emeklilikle ilgili Cumhurbaşkanı’nın müjdesi de şu an torba kanunda yer almıyor' diye konuştu.

Torba yasada Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nasıl geçiyor?

Torba yasada BES ve TES ile ilgili düzenlemelere de yer verildi. 

Karakaş, 'Eğer BES’e girdiyseniz ister çalışan ister normal vatandaş olun devlet size yüzde 30 oranında katkı payı veriyor. Yeni yasada bu oran yüzde 50’ye kadar artırılabilir ya da 0’a indirilebilir. Cumhurbaşkanı’na bu konuda yetki veriliyor. TES, SGK’nın alternatifi değil. Ne kadar prim varsa o kadar maaş alıyorsunuz; ödediğiniz para bitince maaş da bitiyor' dedi.

Başuzman İsa Karakaş son olarak asgari ücret beklentisini de paylaştı.

Yeni yıldaki asgari ücret artışına dair öngörülerini paylaşan Karakaş, 'Hedef enflasyona göre yüzde 20’lik artış öngörülüyordu. Ancak beklentiler en az yüzde 25, en fazla yüzde 30 oranında. Bence asgari ücret, net 22.104 TL’den en az 27 bin liraya, en fazla 28.500 liraya çıkacak. 29 bin lirayı asla aşmaz' dedi.

