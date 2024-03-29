Başrolünde Samara Weaving'in Yer Aldığı Korku Türünün Kaliteli Yapımlarından 'Ready Or Not'ın Devamı Geliyor!
Başrolünde Samara Weaving'in Yer Aldığı Korku Türünün Kaliteli Yapımlarından 'Ready Or Not'ın Devamı Geliyor!
Başrolünde Oscar ödüllü 'Three Billboards Outside Ebbing Missouri' isimli yapımla yıldızı parlayan Samara Weaving'in yer aldığı, aile yemeğinde ortaya çıkan bir hayatta kalma savaşını konu edinen korku filmi 'Ready or Not'ın devamı geliyor.
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Başrolünde 'The Babysitter', 'Mayhem', Oscar ödüllü 'Three Billboards Outside Ebbing Missouri', 'Bad Girl' gibi yapımların yıldızı parlayan güzel oyuncusu Samara Weaving'in yer aldığı 'Ready or Not'ın devam filmi geliyor.
İlk filmi 2019 yılında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen filmin yönetmenliğini Tyler Gillett ve Matt Bettinelli-Olpin üstleniyor.
Zengin bir adam ile evlenen genç bir kadının yaşadıklarını konu edinen filmin oyuncu kadrosunda başrolün yanı sıra Mark O'Brien, Adam Brody ve Henry Czerny gibi isimler yer alıyor.
Genç kadın, yeni evlendiği adamın ailesi tarafından bir akşam yemeğine davet edilir. Birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayacak bu yemek davetini memnuniyetle kabul eden kadın, başına geleceklerden habersizdir.
Saklambaç oyunundan ilham alan filmin senaryosunu ise Guy Busick ve Ryan Murphy kaleme almıştır.
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Korku türünün sevilen örneklerinden 'Ready or Not' devam filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Henüz vizyon tarihi netleşmeyen filmin ön çalışmalarının başladığı haberi hayranları epey mutlu edecek gibi görünüyor.
Detaylar için beklemedeyiz.
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