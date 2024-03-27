Yorgos Lanthimos'u ve Emma Stone'u Yeniden Bir Araya Getiren 'Kinds Of Kidness'ın Fragmanına Gelen Tepkiler
Yorgos Lanthimos'u ve Emma Stone'u Yeniden Bir Araya Getiren 'Kinds Of Kidness'ın Fragmanına Gelen Tepkiler
Oyuncu kadrosunda Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Joe Alwyn ve Hunter gibi isimlerin yer aldığı ve yönetmenliğini Yorgos Lanthimos'un üstlendiği 'Kinds of Kidness'ın beklenen fragmanı yayınlandı.
Fragmana ve gelen yorumlara bakalım. 👇
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Yıla damgasını vuran 'Poor Things' filminden sonra ünlü yönetmen Yorgos Lanthimos ve başarılı oyuncu Emma Stone'u tekrar bir araya geliyor.
Birlikte üç film çekmiş olan ikili heyecanlandıran bir projeyle izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.
Orijinal adı “AND” olan “Kind Of Kindness”ın oyuncu kadrosunda; Emma Stone'a Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Joe Alwyn ve Hunter gibi isimler eşlik edecek.
Lanthimos senaryoyu "The Lobster", "Killing of a Sacred Deer" ve "Dogtooth" gibi karanlık gerilim ve absürt komedileri birlikte yazdığı Efthimis Filippou ile birlikte kaleme aldı.
Çekimleri New Orleans'ta gerçekleştirilen filmin konusu gizli tutulsa da 3 ayrı hikayeden oluşacağı ve her oyuncunun 3 ayrı karaktere hayat vereceği söylendi.
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21 Haziran'da vizyona gireceği duyurulan filmin uzun süredir beklenen fragmanı sonunda yayınlandı.
Fragmanı birlikte izleyelim.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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"Bekleyemiyorum"
"Bir başyapıt daha geliyor 👀"
"Emma Stone için En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı kokusu alıyorum"
"Bu harika"
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"Süslü fragman filmi hemen görmek istememe neden oluyor. Ne kadro ama 🔥🔥🔥🔥🔥🔥"
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Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇
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