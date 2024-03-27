Yorgos Lanthimos'u ve Emma Stone'u Yeniden Bir Araya Getiren 'Kinds Of Kidness'ın Fragmanına Gelen Tepkiler

Oyuncu kadrosunda Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Joe Alwyn ve Hunter gibi isimlerin yer aldığı ve yönetmenliğini Yorgos Lanthimos'un üstlendiği 'Kinds of Kidness'ın beklenen fragmanı yayınlandı.

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