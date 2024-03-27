Brett Goldstein Yaratıcısı Olduğu Komedi Dizisi 'Shrinking'in İkinci Sezonunda Kamera Karşısına Geçecek!
Brett Goldstein Yaratıcısı Olduğu Komedi Dizisi 'Shrinking'in İkinci Sezonunda Kamera Karşısına Geçecek!
Kaynak: https://playtusu.com/haber/2024/03/pi...
Apple TV, başrollerini Harrison Ford ve Jason Segel'in paylaştığı komedi dizisi 'Shrinking' ilk sezonuyla izleyiciden tam not aldı. Dizinin ikinci sezon kadrosuna dizinin yaratıcısı Brett Goldstein dahil oldu.
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Başrollerini Harrison Ford ve Jason Segel'in paylaştığı komedi dizisi "Shrinking" ilk sezonuyla büyük beğeni topladı.
Dizinin yaratıcıları ise "Scrubs" ve "Ted Lasso" dizileriyle tanınan Bill Lawrence, "Ted Lasso" yıldızı Brett Goldstein ve Jason Segel.
Aynı zamanda oyuncu kadrosunda yer alan Jason Segel dizide, yas sürecinden geçen ve zor zamanlar yaşayan bir terapist olan James Laird karakterini canlandırıyor.
Laird, kuralları yıkmaya karar verdiğinde ve danışanlarına gerçekten ne düşündüğünü filtrelemeden söylemeye başladığında hem onların hem de kendi hayatının değişmesine yol açar.
Harrison Ford dizide, Laird'in birlikte çalıştığı Dr. Paul Rhoades karakterine hayat veriyor.
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Harrison Ford'un ilk komedi dizisi olan "Shrinking"in oyuncu kadrosunda ayrıca; Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie ve Lukita Maxwell gibi isimler yer alıyor.
Dizinin ilk iki bölümü Apple TV+'ta 27 Ocak'ta prömiyerini yaptı ve sonraki bölümler haftalık olarak yayınlanmaya devam etti.
Manchester United’ın siniriyle meşhur eski kaptanlarından Roy Keane’den esinlenerek yazılan dizinin ikinci sezonunda yaratıcılardan Brett Goldstein, kamera karşısına geçecek.
İkinci sezonda herhangi bir değişiklik olacak mı şimdilik bilmiyoruz. Ancak detaylar için beklemedeyiz.
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