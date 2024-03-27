Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Brett Goldstein Yaratıcısı Olduğu Komedi Dizisi 'Shrinking'in İkinci Sezonunda Kamera Karşısına Geçecek!

Brett Goldstein Yaratıcısı Olduğu Komedi Dizisi 'Shrinking'in İkinci Sezonunda Kamera Karşısına Geçecek!

dizi
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 14:08

Apple TV, başrollerini Harrison Ford ve Jason Segel'in paylaştığı komedi dizisi 'Shrinking' ilk sezonuyla izleyiciden tam not aldı. Dizinin ikinci sezon kadrosuna dizinin yaratıcısı Brett Goldstein dahil oldu.

Detaylara birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://playtusu.com/haber/2024/03/pi...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Başrollerini Harrison Ford ve Jason Segel'in paylaştığı komedi dizisi "Shrinking" ilk sezonuyla büyük beğeni topladı.

Başrollerini Harrison Ford ve Jason Segel'in paylaştığı komedi dizisi "Shrinking" ilk sezonuyla büyük beğeni topladı.

Dizinin yaratıcıları ise "Scrubs" ve "Ted Lasso" dizileriyle tanınan Bill Lawrence, "Ted Lasso" yıldızı Brett Goldstein ve Jason Segel.

Dizinin yaratıcıları ise "Scrubs" ve "Ted Lasso" dizileriyle tanınan Bill Lawrence, "Ted Lasso" yıldızı Brett Goldstein ve Jason Segel.

Aynı zamanda oyuncu kadrosunda yer alan Jason Segel dizide, yas sürecinden geçen ve zor zamanlar yaşayan bir terapist olan James Laird karakterini canlandırıyor.

Aynı zamanda oyuncu kadrosunda yer alan Jason Segel dizide, yas sürecinden geçen ve zor zamanlar yaşayan bir terapist olan James Laird karakterini canlandırıyor.

Laird, kuralları yıkmaya karar verdiğinde ve danışanlarına gerçekten ne düşündüğünü filtrelemeden söylemeye başladığında hem onların hem de kendi hayatının değişmesine yol açar.

Laird, kuralları yıkmaya karar verdiğinde ve danışanlarına gerçekten ne düşündüğünü filtrelemeden söylemeye başladığında hem onların hem de kendi hayatının değişmesine yol açar.

Harrison Ford dizide, Laird'in birlikte çalıştığı Dr. Paul Rhoades karakterine hayat veriyor.

Harrison Ford dizide, Laird'in birlikte çalıştığı Dr. Paul Rhoades karakterine hayat veriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Harrison Ford'un ilk komedi dizisi olan "Shrinking"in oyuncu kadrosunda ayrıca; Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie ve Lukita Maxwell gibi isimler yer alıyor.

Harrison Ford'un ilk komedi dizisi olan "Shrinking"in oyuncu kadrosunda ayrıca; Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie ve Lukita Maxwell gibi isimler yer alıyor.

Dizinin ilk iki bölümü Apple TV+'ta 27 Ocak'ta prömiyerini yaptı ve sonraki bölümler haftalık olarak yayınlanmaya devam etti.

Dizinin ilk iki bölümü Apple TV+'ta 27 Ocak'ta prömiyerini yaptı ve sonraki bölümler haftalık olarak yayınlanmaya devam etti.

Manchester United’ın siniriyle meşhur eski kaptanlarından Roy Keane’den esinlenerek yazılan dizinin ikinci sezonunda yaratıcılardan Brett Goldstein, kamera karşısına geçecek.

Manchester United’ın siniriyle meşhur eski kaptanlarından Roy Keane’den esinlenerek yazılan dizinin ikinci sezonunda yaratıcılardan Brett Goldstein, kamera karşısına geçecek.

İkinci sezonda herhangi bir değişiklik olacak mı şimdilik bilmiyoruz. Ancak detaylar için beklemedeyiz.

İkinci sezonda herhangi bir değişiklik olacak mı şimdilik bilmiyoruz. Ancak detaylar için beklemedeyiz.

İlginizi çekebilir:

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?