Başrollerinde Zac Efron ve Jeremy Allen White'ın Yer Aldığı 'The Iron Claw' Filmine Gelen Tepkiler
Başrollerinde Zac Efron ve Jeremy Allen White'ın Yer Aldığı 'The Iron Claw' Filmine Gelen Tepkiler
Başrollerinde Zac Efron ve Jeremy Allen White'ın yer aldığı Amerikan güreşine bir dönem damga vuran Von Erich ailesinin trajik hikâyesini konu edinen 'The Iron Claw' filminin detaylarına ve sosyal medyadan gelen yorumlarına birlikte bakalım. 👇
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Oyuncu kadrosunda Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Lily James gibi isimlerin yer aldığı 'The Iron Claw' 1 Mart 2024 tarihinde ülkemizde sinemalarda gösterime girdi.
Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini, 2011 yapımı Martha Marcy May Marlene filmiyle adından söz ettiren, son olarak 'Dead Ringers' dizisinde yönetmenlik yapan Sean Durkin üstlenmiştir.
Özellikle 80'li yıllarda Amerikan güreşi sahnesine damga vuran Von Erich ailesinin büyük trajediler içeren hikâyesini anlatıyor.
A24 imzalı film, kendisi başarılı bir güreşçi olan baba Fritz Von Erich'in, oğullarını despot bir biçimde de olsa güreş sporunda yükseltmeye çalışmasından, Von Erich kardeşlerin yaşadıklarına kadar ailenin geniş bir portresini çiziyor.
Filmde ayrıca David Von Erich rolünde Harris Dickinson, Mike Von Erich rolünde Stanley Simons, Doris rolünde Maura Tierney ve Kevin'in karısı Pam rolünde Lily James yer alıyor.
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Blue Öyster Cult'un "The Reaper" şarkısının melodisine uygun olarak hazırlanan fragmanı, kardeşlerin güreş rakipleri ve kendilerine zorbalık yapan babaları Fritz Von Erich karşısındaki yoldaşlığını gösteriyor.
Filmi henüz izlemediyseniz fragmanına bakabilirsiniz.👇
Vizyona girdiği günden beri kısa sürede büyük beğeni toplayan 'The Iron Claw'a sosyal medyadan epey yorum geldi.
Sosyal medyadan gelen tepkiler:
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