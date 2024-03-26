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James Bond'un Eski Oyuncusu George Lazenby, Aeron Taylor-Johnson'ın Yeni 007 Olacağı İddialarına Yanıt Verdi!

James Bond'un Eski Oyuncusu George Lazenby, Aeron Taylor-Johnson'ın Yeni 007 Olacağı İddialarına Yanıt Verdi!

James Bond film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 15:42

Son dönemde yeni 007'nin kim olacağı tartışmaları sürerken James Bond'un eski oyuncusu George Lazenby, Marvel yıldızı Aaron Taylor-Johnson'ın bir sonraki 007 olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Detaylara birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/710731/...
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George Lazenby, Sean Connery, Pierce Brosnan ve Daniel Craig gibi usta oyuncuların hayat verdiği 'James Bond' filmi dünyanın en uzun serisine sahip filmler arasında yer alıyor.

George Lazenby, Sean Connery, Pierce Brosnan ve Daniel Craig gibi usta oyuncuların hayat verdiği 'James Bond' filmi dünyanın en uzun serisine sahip filmler arasında yer alıyor.

Aksiyon sahneleriyle milyonları ekrana kitleyen James Bond'un efsane isimlerinden sonra geçtiğimiz günlerde yeni 007'nin kim olacağı tartışılmaya başlamıştı.

Aksiyon sahneleriyle milyonları ekrana kitleyen James Bond'un efsane isimlerinden sonra geçtiğimiz günlerde yeni 007'nin kim olacağı tartışılmaya başlamıştı.

Daniel Craig'in artık James Bond canlandırmayacağını açıkladığı günden bu yana 'Yeni James Bond kim olacak?' sorusu dillerden düşmek bilmedi.

Daniel Craig'in artık James Bond canlandırmayacağını açıkladığı günden bu yana 'Yeni James Bond kim olacak?' sorusu dillerden düşmek bilmedi.

Ünlü aktör Daniel Craig’in beşinci ve son kez 007 kodlu ajana hayat verdiği 25’inci James Bond filmi 'No Time to Die’dan sonra yeni Bond’un kim olacağı merak konusu olmuştu.

Ünlü aktör Daniel Craig’in beşinci ve son kez 007 kodlu ajana hayat verdiği 25’inci James Bond filmi 'No Time to Die’dan sonra yeni Bond’un kim olacağı merak konusu olmuştu.

Bu kez James Bond hayranlarına hangi aktörün bu ikonik rolü devralması gerektiği soruldu.

Bu kez James Bond hayranlarına hangi aktörün bu ikonik rolü devralması gerektiği soruldu.

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James Bond'un eski oyuncusu George Lazenby, Marvel yıldızı Aaron Taylor-Johnson'ın bir sonraki 007 olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

James Bond'un eski oyuncusu George Lazenby, Marvel yıldızı Aaron Taylor-Johnson'ın bir sonraki 007 olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Gazeteye göre aktör TMZ'ye verdiği röportajda; 33 yaşındaki oyuncunun "tehlikeli sahnelerin ve smokinli bir erkeği seven tüm kadınların üstesinden gelebileceğine" inandığını söyledi.

Gazeteye göre aktör TMZ'ye verdiği röportajda; 33 yaşındaki oyuncunun "tehlikeli sahnelerin ve smokinli bir erkeği seven tüm kadınların üstesinden gelebileceğine" inandığını söyledi.

Taylor-Johnson "karakterin hakkını verebildiği" sürece, Lazenby'nin onu rolde desteklemeyi teklif ettiği ve aktörün "kendine karşı dürüst olması" gerektiğini söyleyerek bazı bilgece öğütler verdiği bildirildi.

Taylor-Johnson "karakterin hakkını verebildiği" sürece, Lazenby'nin onu rolde desteklemeyi teklif ettiği ve aktörün "kendine karşı dürüst olması" gerektiğini söyleyerek bazı bilgece öğütler verdiği bildirildi.

Ancak Lazenby rolün henüz teklif edildiğini düşünmediğini çünkü kendisinin rolü kazanmadan önce bir dizi farklı test ve seçmelere katılmak zorunda kaldığını belirtti.

Ancak Lazenby rolün henüz teklif edildiğini düşünmediğini çünkü kendisinin rolü kazanmadan önce bir dizi farklı test ve seçmelere katılmak zorunda kaldığını belirtti.

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