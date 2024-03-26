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Hollywood'un Güzel Oyuncusu Scarlet Johnsson'ın Yeni Projesi Belli Oldu!

Hollywood'un Güzel Oyuncusu Scarlet Johnsson'ın Yeni Projesi Belli Oldu!

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 15:21

Kariyeri boyunca pek çok başarılı yapımda rol alan ABD’li oyuncu Scarlett Johansson, yeni Jurassic World filminde başrol oynayacak.

Detaylara birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://www.ign.com/articles/scarlett...
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Hollywood'un sevilen aktrisi Scarlett Johansson, güzelliği, çekiciliği ve başarılı oyunculuğuyla hepimizin hayran olduğu oyunculardan biri.

Hollywood'un sevilen aktrisi Scarlett Johansson, güzelliği, çekiciliği ve başarılı oyunculuğuyla hepimizin hayran olduğu oyunculardan biri.

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Çekimlerinin haziran ayında başlaması beklenen yeni 'Jurassic World' filminde, hikayenin yıllar sonrasında geçeceği tahmin ediliyor.

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Filmle ilgili detaylar için beklemedeyiz.

Filmle ilgili detaylar için beklemedeyiz.

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