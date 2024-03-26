Hollywood'un Güzel Oyuncusu Scarlet Johnsson'ın Yeni Projesi Belli Oldu!
Hollywood'un Güzel Oyuncusu Scarlet Johnsson'ın Yeni Projesi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.ign.com/articles/scarlett...
Kariyeri boyunca pek çok başarılı yapımda rol alan ABD’li oyuncu Scarlett Johansson, yeni Jurassic World filminde başrol oynayacak.
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Hollywood'un sevilen aktrisi Scarlett Johansson, güzelliği, çekiciliği ve başarılı oyunculuğuyla hepimizin hayran olduğu oyunculardan biri.
Şimdiye kadar "Black Widow", "Lucy", "Yenilmezler" ve "Bir Konuşabilse" gibi başarılı yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu, akıllara kazınan pek çok karaktere hayat verdi.
Ünlü oyuncunun geçtiğimiz aylarda 'Eleanor the Great' adlı filmde yönetmen koltuğunda oturacağı ortaya çıkmıştı.
Şimdi ise henüz remi adı belli olmayan 'Jurassic Wold' filminde başrol oynayacağı duyuruldu.
Projenin yönetmen koltuğunda Gareth Edwards oturması düşünülürken, filmin senaryosunu da David Koepp kaleme alacak.
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Çekimlerinin haziran ayında başlaması beklenen yeni 'Jurassic World' filminde, hikayenin yıllar sonrasında geçeceği tahmin ediliyor.
Henüz oyuncu kadrosu netleşmemişken önceki filmlerde yer alan oyuncuların hiçbirinin olmayacağı iddia edildi.
Filmle ilgili detaylar için beklemedeyiz.
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