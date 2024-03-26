'Oppenheimer'ın Yıldızı Oscar Ödüllü Cillian Murphy 'Blood Runs Coal' Adlı Filmin Başrolünü Üstlenecek!
'Oppenheimer'ın Yıldızı Oscar Ödüllü Cillian Murphy 'Blood Runs Coal' Adlı Filmin Başrolünü Üstlenecek!
Kaynak: https://deadline.com/2024/03/cillian-...
Son dönemde 'Oppenheimer' filmiyle ortalığı kasıp kavuran yetenekli oyuncu Cillian Murphy, filmdeki performansıyla Oscar ödülüne layık görülmüştü. Şimdi ise sıradaki projeleri merak edilmeye başladı.
'Blood Runs Coal' adlı filmin başrolünde yer alması planlanıyor. Detaylara buyurun birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kariyeri boyunca pek çok filmde rol almış başarılı oyuncu Cillian Murphy, son dönemde 'Oppenheimer' filmiyle Oscar almaya hak kazandı.
'Oppenheimer'daki performansıyla herkesten tam not alan 47 yaşındaki aktörün sıradaki projeleri merakla bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde 'Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight, Cillian Murphy'nin gelecek spin-off'ta gangster Tommy Shelby rolünde olup olmayacağını açıkladı.
Cillian Murphy'nin gişe rekorları kıran filmi 'Oppenheimer' ile 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazanmasından iki gece önce, stüdyo Mark A. Bradley'in 'Blood Runs Coal: The Yablonski Murders and the Battle for the United Mine Workers of America' adlı kitabını satın aldı.
Senaryoyu ise 'Edge of Tomorrow'da birlikte çalışan Jez Butterworth, John-Henry Butterworth ile birlikte yazacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
'Blood Runs Coal', 1960'ların sonunda Pennsylvania'daki kömür madenlerinde geçiyor ve örgütlü emek tarihinin en kötü şöhretli suçlarından birini anlatıyor.
Cillian Murphy'nin canlandıracağı Jock Yablonski, babası bir maden patlamasında öldükten sonra Birleşik Maden İşçileri sendikasında aktivist olan ikinci nesil bir kömür madencisi olarak karşımıza çıkacak.
Filmle ilgili diğer detaylar için beklemedeyiz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda