'Peaky Blinders'ın Yaratıcısı, Cillian Murphy'nin Gelecek Spin Off'ta Olup Olmayacağı Sorusuna Açıklık Getirdi
'Peaky Blinders'ın Yaratıcısı, Cillian Murphy'nin Gelecek Spin Off'ta Olup Olmayacağı Sorusuna Açıklık Getirdi
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/709706/...
'Peaky Blinders' filminin yaratıcısı Steven Knight, Cillian Murphy'nin gelecek spin-off'ta gangster Tommy Shelby rolünde olup olmayacağını açıkladı.
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Yaratıcılığını Steven Knight’ın yaptığı ve oyuncu kadrosunda Cillian Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory, Sophie Rundle ve Ned Dennehy gibi isimlerin olduğu 'Peaky Blinders' 2013 yılında yayın hayatına başladı.
1910'ların endüstri devrimi sonrası İngiltere'de geçen ve kendi hayran kitlesini yaratan 'Peaky Blinders' 6. sezonuyla 2022 yılında veda etti.
İngiliz suç draması türündeki dizi ilk başlarda çok fazla bilinmiyordu. Ancak Netflix’e geçmesi ile birlikte popülerliğini iyice arttırdı ve günümüzün en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.
Yetenekli oyuncu Cillian Murphy, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Birmingham'da karizmatik ve kurnaz bir suç patronu olan Tommy Shelby'yi canlandırmıştı.
Projenin yaratıcısı Steven Knight bir süre önce serinin uzun metrajlı bir filmle tamamlanacağını açıklamıştı.
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BBC'de yayımlanan yeni dizisi 'The Town'ın yakın zamandaki galasında konuşan Steven Knight, "Murphy kesinlikle film için geri dönüyor" açıklamasını yaptı.
Oppenheimer'ın yıldızı bir yıl önce RadioTimes'a da benzer ifadeler kullanmıştı: "Hikayenin televizyon kısmı bitti. Eğer anlatacak daha fazla hikaye varsa, ben oradayım."
2022'de Esquire'a verdiği röportajda,"Filmin tam ne hakkında olduğunu biliyorum. Ve hangi iki hikayeyi anlatacağını da biliyorum" demişti.
Knight daha önce filmin 2024'te sinemalarda gösterime gireceğini öne sürmüştü ancak çekimlerin eylülde başlamasıyla Knight şimdi vizyon tarihi için 2025'i işaret etti.
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