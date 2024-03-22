Sinemalarda Bu Hafta: Kerem Bürsin'in Başrol Olduğu 'Eflâtun'dan 'Sevmek Yüzünden'e 13 Film Vizyonda!
Sinemalarda Bu Hafta: Kerem Bürsin'in Başrol Olduğu 'Eflâtun'dan 'Sevmek Yüzünden'e 13 Film Vizyonda!
Mart ayının tam ortasında sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen, başrollerini Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı 'Eflâtun'dan animasyon filmlerine kadar toplamda 13 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.
Detaylarını merak ediyorsanız içeriğe buyurun. 👇
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1. Sevmek Yüzünden
2. Köylüler
3. Hüddam 4: Ahmer
4. Eflâtun
5. Sırrını Biliyorum
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6. Demir Pençe
7. Queen Mary'nin Laneti
8. Öldüm Bittim
9. Ölümcül Sır
10. Cesur Balina Katak
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11. BTOB TIME: Be Together the Movie
12. İki Yüzlü
13. Evie
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