Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Sinemalarda Bu Hafta: Kerem Bürsin'in Başrol Olduğu 'Eflâtun'dan 'Sevmek Yüzünden'e 13 Film Vizyonda!

Sinemalarda Bu Hafta: Kerem Bürsin'in Başrol Olduğu 'Eflâtun'dan 'Sevmek Yüzünden'e 13 Film Vizyonda!

Sinema film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 13:20

Mart ayının tam ortasında sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen, başrollerini Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı 'Eflâtun'dan animasyon filmlerine kadar toplamda 13 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. 

Detaylarını merak ediyorsanız içeriğe buyurun. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Sevmek Yüzünden

1. Sevmek Yüzünden

Özet: Bir aşk hikayesinin doğuşunun aktarıldığı filmde, beklenmedik bir anda geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan ve bu süreçte hemcinsi için mücadele eden güçlü bir kadının hikayesi anlatılıyor. Ayça Ayşin Turan, sürekli anlatılan beyaz atlı prens hikayelerinden bıkıp, kendi hayatına yön vermeye çalışan İdil’i canlandırırken, Serhat Teoman ise yaşadığı kaybın ardından kendi kabuğuna çekilen Ömer’e hayat veriyor.

Yönetmen: Ahmet Kapucu

Oyuncular: Ayça Ayşin Turan, Serhat Teoman, Ezgi Şenler

2. Köylüler

2. Köylüler

Özet: Köylüler, kendisinden yaşlı bir adamla evlenmeye zorlanan bir kadının hikayesini konu ediyor. Köylü kızı olan Jahga, oğlu Antek’e olan sevgisine rağmen kendisinden çok daha yaşlı ve varlıklı bir çiftçi olan Maciej ile evlenmeye zorlanır. Jagna, zamanla köylülerin kıskançlık ve nefret nesnesi haline gelir ve bağımsızlığını korumak için savaşmak zorunda kalır.

Yönetmen: DK Welchman, Hugh Welchman 

Oyuncular: Kamila Urzedowska, Robert Gulaczyk, Julia Wieniawa-Narkiewicz

3. Hüddam 4: Ahmer

3. Hüddam 4: Ahmer

Özet: Hüddam 4: Ahmer, çocuk sahibi olmak isteyen bir çiftin hayatına odaklanıyor. Erdem ile Gonca, uzun süredir çocuk sahibi olmak isteyen bir çiftir. Ancak onlar çocuk sahibi olmak için her yolu deneseler de bir türlü sonuç alamazlar. Bu durum üzerine çift, son çare olarak bir hocaya gitmeye karar verir. Cafer adında bir hocadan yardım alan çift, hayallerine kavuşacakları günü beklemeye başlarlar. Onlar ne kadar bebeklerine kavuşmak isteseler de bu çocuğun doğmaması Erdem ve Gonca için daha hayırlı olacaktır.

Yönetmen: Utku Uçar

Oyuncular: Eser Ağçalı, Tuğba Sükmen, Tamer Aktulum

4. Eflâtun

4. Eflâtun

Özet: Eflâtun, bir adamın sesin aşık olan görme engelli bir kadının hikayesini konu ediyor. Beş yaşındayken görme yetisini kaybeden Eflatun, babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile ekolokasyon yöntemini kullanarak hayata tutunur. Babasından kalma saat tamircisinde çalışarak geçimini sağlayan Eflatun, kendisine gerçek ile hayalin birbirine geçtiği bir dünya kurar. Onun hayatı, yağmurlu bir günde kendisine şemşiye emanet eden bir adamın sesine aşık olmasıyla bambaşka bir hal alır.

Yönetmen: Cüneyt Karakuş 

Oyuncular: Kerem Bursinİrem Helvacıoğlu, Nazan Diper

5. Sırrını Biliyorum

5. Sırrını Biliyorum

Özet: Sırrını Biliyorum, hasta olan annesini iyileştirmek için gizemli bir adamla anlaşma yapan Nora'nın hikayesini konu ediyor. Roza, beyninde tümör nedeniyle zor zamanlardan geçmektedir. Roza'nın hayalperest çocuğu Nora da bu süreçte annesini iyileştirmenin yolunu arar. Kenan ise ucuz barlarda illüzyon gösterileri yaparak geçimini sağlamaya çalışan, karanlık bir geçmişi sahip olan bir adamdır. Kenan'ın tek isteği gazino şarkıcısı olan annesini de alıp uzaklara gitmektir. Nora, gizemli komşusu Kenan'ı yakından takip eder çünkü onun bir vampir olduğuna inanmaktadır.

Yönetmen: Battal Karslıoğlu

Oyuncular: Timur Acar, Didem Balçın, Beren Gençalp

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Demir Pençe

6. Demir Pençe

Özet: Demir Pençe, 1980'lerin başında profesyonel güreşin yoğun rekabet dünyasında tarih yazan, birbirinden ayrılmaz Von Erich kardeşlerin hikayesini konu ediyor. Başarılı bir güreşçi olan Fritz Von Erich, oğullarının da kendisi gibi başarılı olmaları için despot bir biçimde, zalimce yöntemler uygular. Kardeşler, koçları olan babalarının gölgesinde sporda zirveye tırmanırlarken, tüm aile çalkantılı olaylara ve güçlüklere göğüs germek zorunda kalır.

Yönetmen: Sean Durkin

Oyuncular: Zac Efron, Harris Dickinson, Jeremy Allen White

7. Queen Mary'nin Laneti

7. Queen Mary'nin Laneti

Özet: Film, Long Island'a kalıcı olarak demirlenen ve perili olduğuna inanılan ünlü “The Queen Mary” gemisinin korkutucu hikayesini konu ediyor. Fotoğrafçı çift Anne ve Patrick Caulder, küçük oğulları Lukas ile birlikte ünlü ve tarihi yolcu gemisi Queen Mary'ye bindiklerinde gizemli bir olaylar zincirini harekete geçirirler. Birdenbire kendilerini korkunç bir terörün ortasında bulan aile, yavaş yavaş ortaya çıkan gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Lüks yolcu gemisinin görkemli geçmişi pek çok şiddete dayanmaktadır.

Yönetmen: Gary Shore

Oyuncular: Alice Eve, Tim Downie, Joel Fry

8. Öldüm Bittim

8. Öldüm Bittim

Özet: Öldüm Bittim, hastalık hastası olan bir adamın hayatına odaklanıyor. Sıradanlık ve özgünlüğü kişiliğinde birleştiren Mehmet, hastalık hastası olan biridir. Onun hayatı, bir köpeği sevmek isterken köpeğin elini ısırmasıyla bambaşka bir hal alır. Kuduz olacağını düşünüp panik atak geçiren Mehmet hastaneye kaldırılır. Vizitedeki doktorların başka bir hastanın öleceği üzerine yaptığı konuşmayı kendi üzerine alan Mahmet, bir haftalık ömrü kaldığını düşünerek, ölüme hazırlık yapmaya başlar.

Yönetmen: Ayhan Rüzgar

Oyuncular: Ayhan Taş, Arzu Yanardağ, Burcu Özçelik

9. Ölümcül Sır

9. Ölümcül Sır

Özet: Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na eski bir çalışanı tarafından şantaj yapılmaktadır. Birkaç yabancı gazeteciyi öldürür ve bundan CIA ajanları sorumluymuş gibi gösterir. Diğer ülkeler giderek ABD'ye karşı cephe alırken, CIA eski çalışanı Steve Vail'i emeklilikten çıkarıp aktif göreve geri getirir. Vail, seri katili ortadan kaldırmakla görevlendirilir. Kendisine göz kulak olması için atanan amiri Kate tarafından desteklenir.

Yönetmen: Renny Harlin

Oyuncular: Aaron Eckhart, Nina Dobrev, Clifton Collins Jr.

10. Cesur Balina Katak

10. Cesur Balina Katak

Özet: Film, büyük olduğunu kanıtlamak ve çok sevdiği büyükannesinin son dileğini yerine getirmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkan küçük bir balinanın hikâyesini konu ediniyor.

Yönetmen: Christine Dallaire-Dupont, Nicola Lemay

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. BTOB TIME: Be Together the Movie

11. BTOB TIME: Be Together the Movie

Özet: Birlikte yol aldıkları 10 yıla geri dönüp bakan ve yeni bir gelecek vaat eden BTOB'un muhteşem sahne performansını izleyicilerle buluşturuyor.

Yönetmen: Kim Jin-Chul

Oyuncular: Seo Eun-kwang, Lee Min-hyuk, Yook Sung-jae

12. İki Yüzlü

12. İki Yüzlü

Özet: İki Yüzlü, aileye dahil olan bir yabancının gizlediği kişiliğini ortaya çıkarmasıyla yaşananları konu ediyor. Melisa, bir süredir erkek arkadaşı olduğunu ailesine söylediğinde, ailesi onu tanımak ister ve evlerine davet eder. Melisa’nın davetini geri çevirmeyen Sarp, eve gittiğinde davranışları ve zekasıyla kısa sürede ailenin gözüne girmeyi başarır. Ancak Sarp çok geçmeden karakterinin altında gizlediği kişiliğini ortaya çıkarır ve aileye dehşet dolu anlar yaşatmaya başlar. Kendilerini büyük bir kabusun içerisinde bulan ailenin kurtulması için bir mucize gerekmektedir.

Yönetmen: Bülent Terzioğlu

Oyuncular: Gökçe Özyol, Aslıhan Karalar, Levent Sülün

13. Evie

13. Evie

Özet: Genç kız Evie, deniz kenarında lanetli bir kolye bulduğunda, onunla bağlantılı kötü varlığın farkına varmaz. Gücü onu ele geçirirken, kendisini ve sevdiklerini ele geçirmek isteyen ölümcül bir su iblisini serbest bırakır.

Yönetmen: Jamie Lundy, Dominic Brunt

Oyuncular: Holli Dempsey, Jay Taylor, Michael Smiley

İlginizi çekebilir:

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?