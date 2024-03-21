Tim Burton Uzun Zamandır Beklenen 'Beterböcek'in Devam Filminde Kendi Yolculuğundan Esinlediğini Söyledi!
Tim Burton Uzun Zamandır Beklenen 'Beterböcek'in Devam Filminde Kendi Yolculuğundan Esinlediğini Söyledi!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/709501/...
1988 yapımı kült klasik 'Beterböcek'in uzun zamandır beklenen devam filminde Jenna Ortega, orijinal kadrodaki Michael Keaton ve Winona Ryder'a katılacak.
Yönetmen Tim Burton'ın açıklamalarına birlikte bakalım. 👇
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1988 yılında gösterime giren ve kült filmler arasında giren 'Beterböcek'in uzun zamandır devam filmi bekleniyordu.
Film, yakın zamanda hayatını kaybeden Maitlands çiftinin, Deetz ailesini eski evlerinden defetmek için iblis Beterböcek'i görevlendirmesini konu alıyor.
Bu yıl 6 Eylül'de gösterime girecek devam filmi, hikayeye onca yıl sonra bir aile üyesinin ölümünün ardından devam edecek.
Tim Burton Entertainment Weekly'ye verdiği yeni röportajda; Beterböcek'in uzun zamandır beklenen devam filmi 'Beterböcek Beterböcek'in "havalı gençten ezik yetişkine" dönüştüğü kendi yolculuğundan esinlendiğini açıkladı.
Devam filminde, orijinal kadrodaki Michael Keaton ve Winona Ryder'a katılacak ismin 'Wednesday'in yıldızı Jenna Ortega olduğu açıklandı.
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"Bu son filmde, Beterböcek 2'de, gerçekten keyif aldım" diyen yönetmen "Her şeyden sıyrılıp düzgün kişilerle, oyuncularla ve kuklalarla çalışmanın temellerine geri dönmeye çalıştım. Film yapmayı sevme nedenime geri dönmek gibiydi." açıklamasını ekledi.
'Beterböcek 2' ile ilgili detaylar için beklemedeyiz.
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