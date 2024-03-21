'The Crown'un Yönetmeni Christian Schwochow'dan Nürnberg'i Anlatan Yeni Dizi Geliyor!
'The Crown'un Yönetmeni Christian Schwochow'dan Nürnberg'i Anlatan Yeni Dizi Geliyor!
Kaynak: https://variety.com/2024/tv/global/ch...
Başta “The Crown” olmak üzere daha pek çok ekranlara damgasını vurmuş projenin yönetmen koltuğundan oturan Christian Schwochow, Nürnberg Maskelerini anlatan yeni bir diziyle dönüyor.
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“The Crown”, “Munich: The Edge of War”, “Bad Banks” gibi sevilen projelerin yönetmenliğini yapan Christian Schwochow, yeni dizisiyle geri dönüyor.
Senaryosunu “The Man in the High Castle”dan tanınan Frank Spotnitz’in kaleme alacağı dizi, Nürnberg Mahkemelerini anlatacak.
Christian Schwochow, Constantin Film ve Big Light Productions'ın İkinci Dünya Savaşı'nın ardından gerçekleşen Nürnberg duruşmalarını çevreleyen olaylara dayanan senaryolu yeni dizisi Nürnberg'i yönetmek için anlaşma imzaladı.
Dizinin yazarı Frank Spotnitz Nürnberg yönetmen hakkında şöyle konuştu: “Christian Schwochow sadece harika bir yönetmen değil, oyuncular ve resimlerle kusursuz hikayeler anlatan bir hikayeci. Onun bu diziyi çekmesi beni inanılmaz heyecanlandırıyor."
"Nürnberg, tarihte ilk kez savaş suçlularının yargılanıp cezalandığı yer olması sebebiyle çok önemli. Dizi yalnızca davanın etkisini değil, aynı zamanda paramparça olmuş bir dünyayı anlamaya ve yeniden inşa etmeye çalışan genç neslin umudunu, mücadelesini de yansıtıyor.”
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Savaş suçlusu Nazilerin yargılandığı Nürnberg Mahkemeleri’nde olanlar, verilen ifadeler, Hannah Arendt’in “Kötülüğün Sıradanlığı” kitabıyla da biliniyor.
Constantin şefi Oliver Berben, Frank Spotnitz, Friederich Oetker ve Schwochow dizinin yürütücü yapımcılığını üstlenecek.
Ayrıca, dizinin kadrosu veya hangi platformda gösterileceği henüz bilinmiyor. Detaylar için beklemedeyiz.
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