Doğaüstü Süper Kahraman Gerilimi 'Ölümsüz Aşk'ın Yönetmeni Alex Proyas Yeniden Çevrime Tepki Gösterdi!
Doğaüstü Süper Kahraman Gerilimi 'Ölümsüz Aşk'ın Yönetmeni Alex Proyas Yeniden Çevrime Tepki Gösterdi!
Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/or...
Gösterime girmesinin üstünden 30 yıl geçtikten sonra, süper kahraman gerilimi 'Ölümsüz Aşk'ın yönetmeni Alex Proyas, yeniden çevrime tepki gösterdi.
Alex Proyas'ın açıklamalarına birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oyuncu kadrosunda Brandon Lee, Michael Wincott, Rochelle Davis gibi isimlerin yer aldığı gotik türün etkileyici örneği 1994 yapımı 'Ölümsüz Aşk', kült filmler arasında yer alıyor.
Gösterime girmesinin üzerinden tam 30 yıl geçmesine rağmen film, Rupert Sanders'ın yönetmenliğinde yeniden çekiliyor.
Brandon Lee'nin başrolünü oynadığı orijinal filmin ardından yeniden çevrilmesinde yükselen yıldız Bill Skarsgård rol alıyor.
İlk filmin 60 yaşındaki yönetmeni Alex Proyas ise sinema sektöründe yer etmiş bu filmin yeniden çekilmesinin iyi bir fikir olduğunu düşünmüyor.
Proyas Facebook'ta, "Herhangi bir film yapımcısının çalışması hakkında olumsuzluk görmekten gerçekten hiç keyif almıyorum" diye yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Ölümsüz Aşk'ın sadece bir film olmadığını" ifade eden yönetmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Brandon Lee bu filmi yaparken öldü ve bu film onun kayıp dehasının ve trajik kaybının bir vasiyeti olarak tamamlandı. Bu onun mirası. Öyle de kalmalı.
'Ölümsüz Aşk'ın yeniden çevriminin yönetmeni Rupert Sanders, Vanity Fair'a verdiği röportajda Lee için "Onun ruhu bu filmde çok canlı" ifadelerini kullanmıştı.
Yeni filmin fragmanını buyurun birlikte izleyelim.👇
Siz bu filmle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda