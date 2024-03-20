Başrolünde Carrie-Anne Moss'un Yer Aldığı Yeni Star Wars Dizisi 'The Acolyte'in Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolünde Carrie-Anne Moss'un Yer Aldığı Yeni Star Wars Dizisi 'The Acolyte'in Fragmanına Gelen Tepkiler
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Leslye Headland'ın imzasını taşıyan ve başrolünde Carrie-Anne Moss'un yer aldığı 'The Acolyte' izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda başrolün yanı sıra Joonas Suotamo, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto, Carrie-Anne Moss, Dean-Charles Chapman, Margarita Levieva, Charlie Barnett ve Rebecca Henderson gibi isimler de yer alıyor.
İlk iki bölümüyle 4 Haziran 2024 tarihinde Disney Plus'ta prömiyer yapacak olan dizinin kalan 6 bölüm ise haftalık olarak yayınlanacak.
"Star Wars: Episode 1 - The Phantom Menace" olaylarından yaklaşık elli yıl önce ve Yüksek Cumhuriyet döneminin sonlarına doğru yaşanan bir dönemde geçen canlı aksiyon dizisi, eski bir Jedi Padawan'ı ve onun bir zamanlarki üstadını konu alıyor.
Şok edici bir suç çılgınlığına ilişkin soruşturma, saygın bir Jedi Ustası ile geçmişinden gelen tehlikeli bir savaşçıyı karşı karşıya getirir.
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Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle şimdiden dikkatleri üzerine toplayan dizinin fragmanı yayınlandı.
Gelin birlikte izleyelim.👇
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