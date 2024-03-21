Netflix'e Milyonlar Satan Mangadan Uyarlanan Kore Yapımı Yeni Bilim Kurgu Dizisi Geliyor!
Netflix'e Milyonlar Satan Mangadan Uyarlanan Kore Yapımı Yeni Bilim Kurgu Dizisi Geliyor!
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Netflix, Yeon Sang-ho'nun yönetmenliğini üstlendiği yeni Kore dizisi "Parasyte: The Grey"in ilk fragmanını yayınladı.
Yeon, "Zombi Ekspresi (Train to Busan)" ve "Hellbound" gibi başarılı yapımların arkasındaki isim.
İnsanlıkla parazitler arasındaki mücadeleyi konu alan Parasyte: The Grey genç bir kadın olan Su-in'in hikayesini merkeze alıyor. Dizi bir parazit salgınının Güney Kore'yi nasıl alt üst ettiğini anlatıyor.
Su-in'in bir araba kazasının ardından hastanede gözlerini açmasıyla başlayan fragmanda yetkililerin kazanın altında yatan gerçek nedenlerden şüphelenmelerini görmekteyiz.
Parasyte: The Grey, Hitoshi Iwaaki'nin dünya çapında 25 milyon kopya satan "Parasyte" manga serisinden uyarlandı.
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Yeon diziyle ilgili şunları söyledi:
Dizinin 5 Nisan'da izleyicilerle buluşması bekleniyor.
Parasyte: The Grey dizisinin fragmanını buradan izleyebilirsiniz. 👇
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