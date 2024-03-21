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Netflix'e Milyonlar Satan Mangadan Uyarlanan Kore Yapımı Yeni Bilim Kurgu Dizisi Geliyor!

Netflix'e Milyonlar Satan Mangadan Uyarlanan Kore Yapımı Yeni Bilim Kurgu Dizisi Geliyor!

dizi Netflix
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 12:14

Netflix, milyonlarca satışa ulaşan 'Parasyte' manga serisini Kore yapımı bilim kurgu dizisi uyarlamasıyla ekranlara taşıyor. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Netflix, Yeon Sang-ho'nun yönetmenliğini üstlendiği yeni Kore dizisi "Parasyte: The Grey"in ilk fragmanını yayınladı.

Netflix, Yeon Sang-ho'nun yönetmenliğini üstlendiği yeni Kore dizisi "Parasyte: The Grey"in ilk fragmanını yayınladı.

Yeon, "Zombi Ekspresi (Train to Busan)" ve "Hellbound" gibi başarılı yapımların arkasındaki isim.

Yeon, "Zombi Ekspresi (Train to Busan)" ve "Hellbound" gibi başarılı yapımların arkasındaki isim.

İnsanlıkla parazitler arasındaki mücadeleyi konu alan Parasyte: The Grey genç bir kadın olan Su-in'in hikayesini merkeze alıyor. Dizi bir parazit salgınının Güney Kore'yi nasıl alt üst ettiğini anlatıyor.

İnsanlıkla parazitler arasındaki mücadeleyi konu alan Parasyte: The Grey genç bir kadın olan Su-in'in hikayesini merkeze alıyor. Dizi bir parazit salgınının Güney Kore'yi nasıl alt üst ettiğini anlatıyor.

Su-in'in bir araba kazasının ardından hastanede gözlerini açmasıyla başlayan fragmanda yetkililerin kazanın altında yatan gerçek nedenlerden şüphelenmelerini görmekteyiz.

Su-in'in bir araba kazasının ardından hastanede gözlerini açmasıyla başlayan fragmanda yetkililerin kazanın altında yatan gerçek nedenlerden şüphelenmelerini görmekteyiz.

Parasyte: The Grey, Hitoshi Iwaaki'nin dünya çapında 25 milyon kopya satan "Parasyte" manga serisinden uyarlandı.

Parasyte: The Grey, Hitoshi Iwaaki'nin dünya çapında 25 milyon kopya satan "Parasyte" manga serisinden uyarlandı.
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Yeon diziyle ilgili şunları söyledi:

Yeon diziyle ilgili şunları söyledi:

“Bana göre Parasyte bir arada yaşamakla ilgili, dolayısıyla Parasyte: The Grey'in de bu temayı yansıtmasını istedim. İnsanların kendilerine benzemeyen diğer organizmalarla veya mutantlarla barış içinde bir arada yaşayıp yaşayamayacaklarını sorguladım.” 

Dizinin 5 Nisan'da izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Dizinin 5 Nisan'da izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Parasyte: The Grey dizisinin fragmanını buradan izleyebilirsiniz. 👇

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