New York Çeteleri: Narcos'un Yaratıcısından Peaky Blinders Tarzında Yeni Bir Dönem Dizisi Geliyor!
New York Çeteleri: Narcos'un Yaratıcısından Peaky Blinders Tarzında Yeni Bir Dönem Dizisi Geliyor!
'Narcos'un arkasındaki isim olan Chris Brancato, 'Peaky Blinders' tarzında yeni bir dönem dizisini hayata geçireceğini açıkladı. Detaylar içerikte. 👇
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Chris Brancato, "Narcos" serisi ile elde ettiği büyük başarının ardından MGM+ için çalışmalarına yeni bir dizi projesi ile devam ediyor.
Fransa'nın Lille kentinde düzenlenen Series Mania Festivali'ne katılan Brancato yeni dizi planlarından bahsetti.
Brancato, 1800'lerin New York şehrinde geçen yeni dizisinde İrlandalı çetelerin hikayelerini konu alacak.
"The Westies" ismindeki yeni dizinin "Peaky Blinders"ı anımsatan ancak kendi özgün hikayesine odaklanan bir yapım olacağını belirtti.
Brancato'nun The Westies hakkında daha fazla detay vermemesi merak uyandırırken seçilecek oyuncu kadrosu konusunda da henüz bir bilgi paylaşılmadı.
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Ancak projenin konusu göz önüne alındığında İrlanda kökenli Amerikalı oyuncuların bu dizide yer alma ihtimali yüksek görünüyor.
The Westies dizisi, Martin Scorsese'nin "Gangs of New York" filmi ile benzer temalara sahip olması nedeniyle dikkat çekiyor.
Her iki eser de 19. yüzyıl New York'unda yer altı dünyasının ve çetelerin hikayelerini merkeze alıyor.
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