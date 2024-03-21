Başrollerini Ryan Gosling ve Emily Blunt'ın Paylaştığı 'The Fall Guy'ın Yeni Fragmanı Çok Beğenildi!
Başrollerini Ryan Gosling ve Emily Blunt'ın Paylaştığı 'The Fall Guy'ın Yeni Fragmanı Çok Beğenildi!
Başrollerinde Ryan Gosling ve Emily Blunt’ın yer aldığı aksiyon türündeki 'The Fall Guy'ı David Leitch yönetiyor. İzleyiciyle buluşmasına günler kala yeni fragman geldi.
Fragmana ve sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Başrollerinde Ryan Gosling ve Emily Blunt'ın yer aldığı 'The Fall Guy' filminin izleyiciyle buluşması için geri sayım başladı.
Yönetmen koltuğunda 'Bullet Train', 'Deadpool 2', 'Atomic Blonde' ve 'Fast & Furious' gibi filmlerin gişe rekortmeni yönetmeni David Leitch oturuyor.
Ryan Gosling hem fiziksel hem de ruhsal sağlığına odaklanmak için bir yıl önce mesleği bırakan ve Emily Blunt’ın canlandırdığı eski sevgilisi Jody Moreno’nun yönettiği bir stüdyoda dublör olan Colt Seavers’ı canlandırıyor.
Senaryosu, daha önce 2018 yapımı aksiyon suç yapımı 'Hotel Artemis‘i yazan ve yöneten Drew Pearce‘a ait olan film, 1980’lerin aynı adlı televizyon dizisinden esinleniyor.
Filmde başrollerin yanı sıra Aaron Taylor-Johnson, Stephanie Hsu, Winston Duke, Hannah Waddingham ve Teresa Palmer gibi birçok ünlü oyuncu yer alıyor.
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The Fall Guy’ın yapımcılığını filmin aynı zamanda yönetmeni olan Leitch ile birlikte Gosling, Kelly McCormick ve Guymon Casey üstleniyor.
Geçtiğimiz aylarda ilk fragmanı yayınlanan filmin merakla beklenen yeni fragmanı geldi.
1 Mart 2024 tarihinde vizyona girmesi planlanan filmin fragmanını birlikte izleyelim.👇
"Bunu görmek heyecan verici"
"Muhteşem görünüyor"
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"Doğum günümde çıkıyor çok heyecanlıyım!!"
"Çok havalı görünüyor çok komik çooook bunu sabırsızlıkla bekliyorum !!!!! Bunu kesinlikle sinemada izleyeceğiz"
"Filmin tamamını gösterdiler resmen. O kadar çok şey bildiğim için gerisini izlemek istemiyorum."
"En iyilerin en iyisi"
Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇
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