"Alien" Serisinin Muhteşem Dönüşü: Yeni Film Usta Yönetmenlerden Tam Not Aldı!
"Alien" Serisinin Muhteşem Dönüşü: Yeni Film Usta Yönetmenlerden Tam Not Aldı!
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Ağustos ayında sinema severlerle buluşacak olan Fede Álvarez'in yönetmenliğini üstlendiği Alien serisinin yeni filmi “Alien: Romulus” şimdiden büyük ilgi görmekte.
Serinin ilk iki filmini yöneten Ridley Scott ve James Cameron Romulus’un, kendilerinin yönettiği filmlerle sıkı bir bağlantı içerisinde olduğunu ve bu yönüyle beğenilerini kazandığını açıkladılar.
Álvarez ve Disney 62 saniyelik bir fragman yayınlayarak serinin klasik atmosferini yeniden canlandırdıklarının sinyalini verdi.
Nostromo ve Sulaco gemilerini anımsatan bir uzay gemisinin içinde geçen fragmanda Cailee Spaeny ve Isabela Merced gibi genç isimleri görmekteyiz.
Fragmanda mürettebatın loş ışıklı, altıgen koridorlarda korku dolu anlar yaşadığı ve ilk filmin ünlü "Uzayda kimse çığlık attığınızı duyamaz" sloganına rağmen çığlıklar attığı görülüyor.
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Alien: Romulus'un hikayesi, bir Xenomorph ile karşılaşan genç uzay sömürgecilerinin dramını merkezine alıyor.
Filmde Spaeny ve Merced'in yanı sıra David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn, ve Aileen Wu gibi başka genç yetenekler de ön plana çıkıyor.
Daha önce “Evil Dead” ve “The Girl With the Dragon Tattoo” gibi serilere imza atan Álvarez, Alien serisini korkunun köklerine döndürmek istediğini söyledi.
Alien: Romulus serinin yedinci filmi ancak "Alien Vs. Predator” gibi crossover filmler de dahil edildiğinde dokuzuncu sırada yer alıyor.
Alien: Romulus filminin fragmanını buradan izleyebilirsiniz. 👇
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