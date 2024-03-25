Marvel'ın 90'lı Yıllara Damga Vuran İkonikleşmiş Çizgi Filmi 'X Men '97' İzleyiciden Büyük İlgi Gördü!
Marvel'ın 90'lı Yıllara Damga Vuran İkonikleşmiş Çizgi Filmi 'X Men '97' İzleyiciden Büyük İlgi Gördü!
90’ların klasik yapımı X-Men: The Animated Series, 1997’de kaldığı yerden Disney Plus'ta izleyicisiyle buluştu.
Diziyle ilgili detaylara birlikte bakalım. 👇
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'X-Men' animasyonu 'Spider-Man', 'Hulk', 'Fantastic Four' gibi animasyonlarla birlikte 90’lı yılların en sevilen Marvel işlerindendi.
1992 yılında başlayan ve toplamda 76 bölümle 5 sezon süren yapım, 1997 yılında final yapmasının üstünden yıllar geçmesine rağmen 'X-Men '97' ile geri döndü.
'X-Men ’97’nin seslendirme kadrosunda Cyclops rolünde Ray Chase, Jean Grey rolünde Jennifer Hale, Storm rolünde Alison Sealy-Smith, Wolverine rolünde Cal Dodd ve karakterlere hayat veren diğer birçok yetenekli oyuncu yer alıyor.
İlk bölümüyle 20 Mart 2024 tarihinde Disney Plus kütüphanesindeki yerini alan 'X-Men '97', şu anda %100 Rotten Tomatoes ile 2024'ün en yüksek reytingli TV dizisi.
Yeni dizi, belirsiz bir gelecek karşısında kendilerine karşı kin ve korku besleyen bir dünyada yollarını bulmak zorunda olan mutantlar için yeni ve zorlu bir hikaye anlatıyor.
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Sürükleyici hikaye anlatımı ve yaratıcı animasyonuyla X-Men için muhteşem bir geri dönüş olarak tanımlanıyor.
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