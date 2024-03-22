'House Of Dragon'un 2. Sezonundan 'Yeşil' ve 'Siyah' Olmak Üzere Yayınlanan İki Yeni Fragmana Gelen Tepkiler
'House Of Dragon'un 2. Sezonundan 'Yeşil' ve 'Siyah' Olmak Üzere Yayınlanan İki Yeni Fragmana Gelen Tepkiler
'Game of Thrones’un yaklaşık 200 yıl öncesinde geçen ve Westeros’a hükmeden Targaryenlere odaklanan 'House of the Dragon'un 2. sezonundan 2 yeni fragman yayınlandı.
Fragmana ve sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım.
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George R. R. Martin ve Ryan Condal'ın yaratıcılığını sergilediği "House of the Dragon", HBO'nun sunduğu bir Amerikan fantastik drama dizisidir.
George R. R. Martin'in "Ateş ve Kan" eserine dayalı olarak oluşturulan bu dizi, "Ejderhaların Dansı" olarak adlandırılan iç savaşın başlamasına sebep olan süreçleri ve bu iç savaşın kendisini konu ediniyor.
'Game Of Thrones' dizisinin spin-off projesi olan 'House of the Dragon'un oyuncu kadrosunda Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke gibi ünlü isimler yer alıyor.
İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin ikinci sezon yayın tarihi 16 Haziran olarak duyuruldu.
Bu haber izleyiciyi mutlu ederken dizinin sorumlusu hayranlara büyük bir müjde verdi.
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HBO, bugün yeni sezondan iki yepyeni fragmanı bizlerle buluşturdu. "Siyah" ve "Yeşil" olarak isimlendirilen fragmanlar, Targaryenler arasındaki iç savaşın taraflarına özel olarak hazırlandı.
"Yeşil" olarak adlandırılan fragman👇
"Siyah" olarak adlandırılan fragman👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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Fragmanları izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇
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