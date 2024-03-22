"House of the Dragon" Dizisinin Sorumlusu İkinci Sezonla İlgili Hayranlara Büyük Müjdeyi Verdi!
"House of the Dragon" Dizisinin Sorumlusu İkinci Sezonla İlgili Hayranlara Büyük Müjdeyi Verdi!
Game of Thrones'un geçmişini anlatan House of the Dragon dizisinin ikinci sezonu hakkında dizi sorumlusu hayranları heyecanlandıracak büyük bir müjde verdi. Detaylar içerikte. 👇
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HBO’da 16 Haziran itibarıyla "House of the Dragon" dizisinin ikinci sezonu izleyiciyle buluşuyor.
Dizi sorumlusu Ryan Condal "Stark severim!" diyerek Game of Thrones hayranlarının çok sevdiği Stark ailesinin yeni sezonda geri döneceğinin müjdesini verdi.
İkinci sezonda Targaryen ailesinin iç savaşı olarak bilinen "Ejderhaların Dansı" merkeze alınıyor. Bu anlamda iki rakip olan Siyah Konsey ve Yeşil Konsey arasındaki mücadele dikkat çekiyor.
Siyah Konsey Kraliçe Rhaenyra Targaryen ve destekçilerinden, Yeşil Konsey ise Kraliçe Alicent Hightower, oğlu Kral II. Aegon Targaryen ve destekçilerinden oluşuyor.
Ryan Condal, Entertainment Weekly ile yaptığı röportajda dizinin iyi ve kötü arasında bir çatışma olmadığını, daha çok Viserys'in ölümünün ardından tahta kimin geçmesi gerektiği konusundaki anlaşmazlık üzerine kurulu bir aile dramı olduğunu belirtti.
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İlk sezonun finalinde Rhaenyra'nın oğlu Jacaerys Velaryon'un kuzeye uçarak destekçiler toplaması ve bu destekçiler arasında Ned Stark'ın atalarından Lord Cregan Stark'ın da bulunması dikkat çekiciydi.
George R.R. Martin, dizinin yeni sezonunun ilk iki bölümünün kendisine gösterildiğini ve bunları "tek kelimeyle harika" bulduğunu söylemişti. Martin izleyicilerin bu sezondan etkilenebileceğini belirtti.
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