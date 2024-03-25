"Ghostbusters: Frozen Empire" Son Haftanın Lideri "Kung Fu Panda'yı Geçerek Gişede Zirveye Oturdu!
"Ghostbusters: Frozen Empire" Son Haftanın Lideri "Kung Fu Panda'yı Geçerek Gişede Zirveye Oturdu!
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
İlk olarak 2021 tarihli 'Ghostbusters: Afterlife' filmi olan 'Ghostbusters: Frozen Empire' ABD'de vizyona girdi ve açılışını gişenin zirvesinde gerçekleştirdi.
Filmle ilgili detaylara birlikte bakalım. 👇
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Sony Pictures'ın 2021 yapımı "Ghostbusters: Afterlife" filmine devam niteliğindeki "Ghostbusters: Frozen Empire" filmi ABD'de vizyona girdi.
İlk filmde Carrie Coon'un orijinal Hayalet Avcısı Egon Spengler'ın kızı Callie Spengler olduğunu öğreniyor ve kadının çocukları Trevor ve Phoebe'nin hikayeye dahil oluşuna tanıklık ediyorduk.
Yeni devam filmi hikayeyi New York'a ve ikonik Hayalet Avcıları itfaiye binasına geri taşıdı.
Oyuncu kadrosuna Coon, Wolfhard, Grace, Paul Rudd ve orijinal Hayalet Avcıları Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Bill Murray ile birlikte Kumail Nanjiani ve Patton Oswalt dahil oldu.
Yönetmen koltuğunda Gil Kenan’ın oturduğu film, ülkemizde 29 Mart'ta sinemalarda gösterime girecek.
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ABD'de açılış gününde kazandığı 16 milyon dolarla vizyon yolculuğuna başlayan "Hayalet Avcıları: Ürperti", hafta sonunda toplamda 45 milyon dolar kazandı.
Film, ABD ve Kanada'daki toplam 233 milyon dolarlık hasılatıyla ilk filmin toplam kazancını çoktan ikiye katladı. Dünya çapında ise bir ayda 574 milyon dolara ulaştı.
Siz "Ghostbusters: Frozen Empire"ın elde ettiği başarı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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