'Friends' Dizisiyle Gönülleri Fetheden David Schwimmer 'Goosebumps'ın İkinci Sezonu ile Geri Dönüyor!
'Friends' Dizisiyle Gönülleri Fetheden David Schwimmer 'Goosebumps'ın İkinci Sezonu ile Geri Dönüyor!
Kaynak: https://deadline.com/2024/03/david-sc...
Friends’le kalbimizi yıllar önce kazanan David Schwimmer, Disney Plus'ta yayınlanan “Goosebumps”ın ikinci sezonuyla televizyona geri dönüyor.
Detaylara birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
'Friends' dizisindeki 'Ross Geller' karakteriyle 7'den 70'e kalplerimizi fetheden David Schwimmer, başarılı oyunculuğuyla sevilen oyuncular arasında yer alıyor.
Başarılı oyuncuyu en son Ted Lasso’nun Nathan Shelley’si Nick Mohammad’ın yazdığı “The Intelligence”ta Jerry Bernstein rolüyle izlemiştik.
Şimdi ise 1995-1998 yılları arasında 4 sezon yayınlanan antoloji dizisi 'Goosebumps'ın yeniden uyarlamasının 2. sezonunda rol alacak.
David Schwimmer, Disney Plus ve Hulu dizisinde 'Anthony' isimli eski bir botanik profesörünü canlandıracak.
Anthony karakteri, arka planında yaşlı ebeveynleriyle ve ergenliğinin zirvesindeki ikizleri arasında denge kurmaya çalışırken hayata çalkantılı hale gelen biri olarak karşımıza çıkacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kadrosunda Zack Morris, Miles McKenna, Isa Briones gibi kariyerinin başlarındaki isimlerle Justin Long ve Rachael Harris gibi tecrübeli oyuncuları harmanlayan dizi belli bir kitle tarafından beğenilmişti.
Sevilen dizinin ikinci sezonunda David Schwimmer'ı görmek bizleri mutlu etti. Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda